Życie i styl Twój kot wydaje takie dźwięki? Sprawdź, co one oznaczają Utarło się, że koty chodzą własnymi ścieżkami, nie potrzebują towarzystwa i bliskości. W rzeczywistości jest jednak inaczej. Uwielbiają pieszczoty, głaskanie i zabawy z opiekunem.

Poza tym koty uchodzą za mistrzów komunikacji. Z otoczeniem komunikują się za pomocą tzw. body language. To gesty i wydawane dźwięki stanowią ich komunikaty. W ten sposób mogą np. pokazywać irytację m.in. podczas dotykania w niedozwolonych miejscach.

Jednym z sygnałów wysyłanych przez koty jest gryzienie. Zazwyczaj robią to podczas głaskania. Najpierw przychodzą i sygnalizują potrzebę bliskości, a następnie atakują rękę. Co mają wówczas na myśli?

Dlaczego kot gryzie podczas głaskania?

Wbrew pozorom gryzienie kota nie jest oznaką złośliwości i agresji. Jedną z przyczyn może być ból. Jeśli podczas głaskania kot leży spokojnie i atakuję rękę opiekuna podczas dotykania konkretnej części ciała, może to oznacza, że w tym miejscu odczuwa ból spowodowany m.in. urazem bądź stanem zapalnym. Takiego zachowania nie należy więc ignorować. Może się okazać, że kot potrzebuje pomocy weterynarza.

Poza tym kot za pomocą gryzienia może przekazać opiekunowi, że jego pieszczoty są zbyt intensywne, a on sam potrzebuje jedynie delikatnego głaskania, a nie chociażby drapania. Inną opcją jest przebodźcowanie. Gdy kot czuje, że ma dość czułości, komunikuje to ugryzieniem. Delikatne skubanie podczas głaskania jest również sygnałem świadczącym o przywiązaniu kota do opiekuna. W ten sposób okazuje mu czułość.

Zdarza się, że kot gryzie nie tylko podczas głaskania, które sam zainicjował. Podobnie może być w przypadku, gdy opiekun zaczepia odpoczywającego zwierzaka. Wówczas może on nie mieć ochoty na bliższy kontakt i dosadnie oznajmia to ugryzieniem w rękę.

