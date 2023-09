Jak zrobić kotlety mielone?

Chyba nie ma w Polsce osoby, która nigdy, choć raz, nie jadła kotletów mielonych. Wśród nich na pewno znajdą się tacy, którzy wierzą, że klasyk broni się sam i od dawna sięgają po sprawdzoną recepturę: mięso mielone, jajko, sól, pieprz, bułkę tartą do obtoczenia kotletów, a później chwila smażenia i gotowe. A co zrobić, żeby kotlety mielone nam się nie znudziły? Wystarczy troszkę poeksperymentować: na początek zacznijmy od przypraw.

Jakie przyprawy warto dodać do kotletów mielonych?

Słodką paprykę

Paprykę wędzoną



Curry

Suszony czosnek

Gałkę muszkatołową,

Zioła: majeranek, tymianek, oregano, koper, bazylię

Jak stosować sugerowane przyprawy do kotletów mielonych? Warto poeksperymentować z nimi i skomponować własną mieszankę, jednak trzeba uważać, gdyż nadmiar jednego składnika może zdominować smak całej potrawy.

Inne dodatki do kotletów mielonych

Wiele osób lubi kotlety mielone z cebulą, co nie jest złym pomysłem. Niestety, część z nas popełnia błąd, który sprawia, że danie się rozpada, czyli dodaje surowe warzywo. Aby uniknąć kulinarnej wpadki cebulę przed umieszczeniem w misce ze składnikami, lepiej przesmażyć i ostudzić. Oczywiście, wraz z cebulką można podsmażyć do kotletów mielonych ząbek czosnku. Z tym warzywem trzeba jednak uważać - jesli będzie zbyt długo na patelni, to stanie się gorzkie, co fatalnie odbije się na smaku kotletów mielonych. Jeśli chodzi o inny składnik, to niektórzy polecają, by do mięsnej masy dodać łyżkę ostrej musztardy: wtedy też trzeba zmniejszyć ilość pieprzu, gdyż musztarda sama w sobie już jest pikantna.

Bułka? Ziemniak? Po co je dodawać?

Czym się charakteryzowały kotlety mielone, które podawały nasze mamy albo babcie? Większość wskaże na to, że były wyjątkowo puszyste. Aby uzyskać taki efekt, wystarczy do mięsnej masy dodać ugotowanego i utłuczonego ziemniaka albo czerstwą bułkę. W przypadku pieczywa oczywiście trzeba je wpierw namoczyć. Wiele osób używa do tego celu wody albo mleka. Jeśli chcemy zmienić smak naszego dania, to można wypróbować innych rzeczy: bardziej oczywistym będzie bulion, ale jeśli jesteśmy spragnieni nowych smaków, to warto wiedzieć, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby namoczyć bułkę w mleczku kokosowym!

Kotlety mielone się rozpadają? Można to zmienić

Co zrobić, kiedy kotlety mielone rozpadają się podczas smażenia? Kawałki mięsa, które rozlatują się na patelni w ogóle nie zachęcają do jedzenia, ale i tej niedogodności można zaradzić w łatwy sposób. Wystarczy dodać łyżeczkę sody oczyszczonej do masy zaraz przed formowaniem kotletów. Żeby ta sztuczka zadziałała i kotelty mielone były zwarte i puszyste, warto odstawić całą masę najpierw na około kwadrans, a potem można zabierać się do dalszej pracy.

