Mogłoby się wydawać, że przygotowanie kotleta schabowego jest dziecinnie proste - wystarczy pokroić i rozbić mięso, przyprawić, zapanierować i usmażyć. Okazuje się, że już niewielki błąd popełniony na samym początku przyrządzania może zupełnie zepsuć całą potrawę. To, czy kotlet będzie miał odpowiednią konsystencję, zależy od umiejętnego rozbicia mięsa. Za mocne sprawi, że schab może się rozlatywać i wyglądać nieapetycznie, a poprzez zbyt słabe otrzymamy twardy, ciężki do ugryzienia kotlet.

Zdjęcie Kotleta należy rozbić tłuczkiem tak, aby miał grubość mniej więcej 0,7 mm / 123RF/PICSEL

W tym przypadku przyda się wyczucie i nieco wprawy. Przede wszystkim, zanim przystąpisz to tej czynności przykryj schab folią spożywczą - zapobiegnie to przed rozpryskiwaniem się mięsa na blat i w jego okolice. Kotleta należy rozbić tłuczkiem tak, aby miał grubość mniej więcej 0,7 mm - dzięki temu możesz mieć pewność, że po usmażeniu otrzymasz kruchy, idealnie miękki i soczysty kawałek mięsa.

Kolejnym, ważnym etapem przygotowania idealnego kotleta schabowego jest jego doprawienie. Wyśmienity smak mięsa osiągniesz dzięki namoczeniu już rozbitych kawałków w mleku - wraz z roztrzepanym jajkiem i przyprawami. Zapewniamy, że taka marynata korzystnie wpłynie na smak kotletów, sprawi, że będą delikatne i doskonałe pod każdym względem. Mięso najlepiej jest moczyć przez kilka godzin w lodówce. Jeśli chodzi o same przyprawy, to w zupełności wystarczy jedynie sól oraz pieprz. Dla tych osób, które preferują bardziej wyraziste smaki, warto dodać również:

1/3 łyżeczki papryki ostrej

łyżeczkę papryki słodkiej

łyżeczkę musztardy

Zdjęcie Zanim zapanierujesz kotlety, koniecznie namocz je w mleku / 123RF/PICSEL

Ostatnim etapem jest panierowanie oraz smażenie kotletów schabowych. Umiejętne wykonanie tych czynności będzie miało wpływ na finalny smak oraz chrupkość mięsa.

Zdjęcie Pamiętaj, aby mięso kłaść na dobrze rozgrzany tłuszcz / 123RF/PICSEL

Po wyjęciu schabu z mlecznej marynaty osusz go ręcznikiem papierowym, a następnie przygotuj bułkę tartą, mąkę oraz jajko. Następnie na patelnię wlej olej, by w międzyczasie mógł się dobrze nagrzać. Kawałki mięsa możesz jeszcze odrobinę posolić z jednej strony, następnie obtaczaj je w roztrzepanym jajku, a następnie w bułce tartej i od razu kładź na dobrze rozgrzany tłuszcz. Smaż na złocisty kolor z obu stron.

Pamiętaj, aby nie dociskać kotletów do patelni. Nie przyspieszy to procesu ich przygotowania, ani nie wpłynie na chrupkość. Może co najwyżej sprawić, że będą się rozpadać lub przywierać do powierzchni naczynia.