Układ pokarmowy kota naturalnie przyzwyczajony jest do diety mięsnej, choć czasami mruczki żyjące w naszych domach domagają się różnych pokarmów roślinnych. Wiadomo, że niektóre z naszych podopiecznych lubią oliwki, arbuzy, żurawinę, a nawet banany. Część kotów z apetytem patrzy na jajka zarówno surowe, jak i gotowane, a także w formie jajecznicy. Wiadomo też, że akurat jajka mają mnóstwo cennych wartości odżywczych: są rezerwuarem białek, aminokwasów, witamin i minerałów, dlatego są bardzo odżywcze. Czy kot może je jeść? I tak, i nie - ponieważ zależy to od wielu czynników.

Surowe jajko jest najcenniejsze, ponieważ to ona wykazuje się obecnością dobroczynnych substancji w skondensowanej formie. Surowe żółtko to - oprócz witamin i minerałów - źródło luteiny, która dla kotów jest szczególnie cenna. Dlaczego? Ponieważ dba o wzrok zwierzęcia, a to właśnie on jest niezbędny w codziennym życiu naszego futrzastego łowcy. Luteina ponadto działa korzystnie na wygląd kota i dzięki niej zwierzę ma puszystą oraz błyszczącą sierść. Niestety, podawanie surowych żółtek kotu może wiązać się z ryzykiem zakażeniem salmonellą, a ona może bardzo wycieńczać organizm.