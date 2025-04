Godecja wielokwiatowa z pewnością będzie piękną ozdobą ogrodu. Jest łatwa w uprawie i zachwyca barwnymi kwiatami. Można ją sadzić nie tylko w ogrodzie, ale i w donicach na balkonie czy tarasie. Do tego kwitnie dość długo, więc jest doskonałym wyborem na lato.

Klarkia wdzięczna, a potocznie azalia letnia to inne nazwy godecji. Roślina, która należy do rodziny wiesiołkowatych, często dekorowała ogrody babć. Kwitnie od lipca do września.

Barwne i okazałe kwiaty to doskonała ozdoba ogrodu 123RF/PICSEL

Ogrodowa piękność niejedno ma imię

Jej cechą charakterystyczną są różnobarwne kwiaty przypominające azalię. Mogę być pojedyncze, pełne lub półpełne. Mogą przybierać następujące kolory: biały, łososiowy, pomarańczowy, różowy, liliowy czy nawet czerwony. Zdarzają się też kwiaty dwubarwne czy w plamki. Zdarza się, że kwiaty osiągają do 8 cm średnicy. Jak widać, godecja niejedno ma imię - wystarczy sprawdzić jej barwne odmiany.

„Alba plena” o białych kwiatach, „Brillant” z kwiatami w kolorze szkarłatnej czerwieni czy „Rubinkӧnig” z purpurowo-fioletowymi kwiatami to tylko niektóre z najciekawszych.

Jak dbać o godecję?

Godecja nie ma zbyt wielu wymagań pielęgnacyjnych. Aby obficie kwitła, warto jednak zapewnić jej odpowiednie warunki do wzrostu. Roślina preferuje ciepłe, słoneczne i osłonięte od wiatru miejsca. Najlepiej rośnie na żyznej, przepuszczalnej i próchnicznej glebie. Warto jednak pamiętać, że podłoże zbyt bogate w składniki odżywcze może prowadzić do tworzenia się większej liczby liści niż kwiatów.

Ziemia powinna być umiarkowanie wilgotna. Nie należy przesadzać z podlewaniem, ponieważ może to skutkować chorobami grzybowymi takimi jak szara pleśń. W upalne dni godecja wymaga regularnego podlewania. Raz na cztery tygodnie roślinę dobrze jest zasilić nawozem przeznaczonym do roślin kwitnących.

Do listy zabiegów pielęgnacyjnych należy również wpisać usuwanie przekwitniętych kwiatów. Ich regularne usuwanie pobudzi klarkię do zawiązywania nowych pąków.

Jeżeli uprawiamy godecję w doniczce, musimy zadbać o podobne warunki uprawy jak w ogrodzie. Podstawą jest oczywiście odpowiednie podłoże, które również powinno być żyzne i próchniczne. Klarkię również należy regularnie podlewać - warto zadbać o drenaż i otwór odpływowy na dnie donicy.

Kiedy siać godecję?

Nasiona klarkii do gruntu wysiewa się wiosną - najlepszy termin to czas od połowy kwietnia do połowy maja. Roślina na ogół zakwita ok. 10 tygodni po wysiewie. Druga opcja to wysianie nasion do donic i umieszczenie ich w gruncie w drugiej połowie maja.

Nasiona godecji należy delikatnie docisnąć do podłoża. Nie należy ich przysypywać ziemią, ponieważ potrzebują do wzrostu odpowiedniej ilości słońca. Najlepsza odległość między roślinami w jednym rzędzie to ok. 30 cm.

