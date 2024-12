Właśnie taką opinią cieszą się orzechy włoskie. Zresztą nie bez przyczyny. Wśród ich kluczowych właściwości wymienić można bogactwo kwasów tłuszczowych omega-3. Wspierają serce, redukują poziom cholesterolu i działają przeciwzapalnie . Orzechy włoskie są cennym źródłem witamin z grupy B, witaminy E (zwanej witaminą młodości) oraz magnezu, fosforu, cynku i potasu. Cechuje je wysoka zawartość antyoksydantów oraz błonnika. Regularne spożywanie orzechów włoskich wspomaga trawienie, pracę mózgu i procesy pamięciowe, a także sprzyja regulowaniu poziomu cukru we krwi .

Choć orzechy włoskie są zdrowe, istnieją grupy osób, które powinny ich unikać lub spożywać je z dużą ostrożnością. Jak każdy produkt spożywczy, nie są odpowiednie dla wszystkich. Nie zapominajmy, że często to umiar jest odpowiedzią na pytanie, jak komponować zdrowy jadłospis.

Alergia na orzechy to jeden z najczęściej występujących typów alergii pokarmowych. Jest to oczywisty powód, dla którego należy wyeliminować te składniki z diety. Tym bardziej że objawy mogą obejmować bardzo różne stany. Od wysypek skórnych, poprzez obrzęk warg, języka i gardła, aż do problemów z oddychaniem i wstrząsu anafilaktycznego w skrajnych przypadkach. Jeśli podejrzewasz alergię, koniecznie skonsultuj się z lekarzem.