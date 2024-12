Każdy z nich wyróżnia się delikatną skórka i wyjątkową słodyczą. Po zbiorach usuwane są wszystkie uszkodzone lub mniej wartościowe owoce. Następnie są dokładnie myte i przygotowywane do procesu suszenia, podczas którego zmieniają się w miękkie, słodkie rodzynki. Tradycyjnie owoce rozkłada się na matach pod promieniami słońca i pozostawia na około 2-4 tygodnie , aż do momentu, gdy woda niemal całkowicie z nich odparuje. Wówczas zachowują pełnię smaku, a cukry i składniki odżywcze ulegają koncentracji.

Nie wszystkie rodzynki są takie same, jeśli chodzi o wartość odżywczą i wpływ na zdrowie. Do najzdrowszych zaliczają się rodzynki niesiarkowane, czyli te, które nie zostały poddane chemicznej konserwacji za pomocą dwutlenku siarki (E220). Stosuje się go głównie w rodzynkach złocistych, aby ochronić owoce przed utlenianiem, jednak może on wywoływać reakcje alergiczne, bóle głowy czy problemy oddechowe u osób wrażliwych, zwłaszcza u astmatyków. Dlatego niesiarkowane rodzynki, które zachowują naturalny, ciemniejszy kolor, są zdrowszym wyborem, szczególnie dla dzieci oraz osób dbających o dietę eliminacyjną.