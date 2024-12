Nie każdy może się delektować makowcem podczas świąt. Kto powinien unikać ciasta?

Oprac.: Tomasz Kromp

Makowiec to jeden z tradycyjnych wypieków serwowanych podczas Świąt Bożego Narodzenia. Jest to ciasto przekładane masą przyrządzoną na bazie maku. Okazuje się jednak, że nie każdy może delektować się tym rarytasem. Dotyczy to między innymi dzieci poniżej 2 roku życia, osób cierpiących na schorzenia związane z układem trawiennym oraz tych, którzy biorą leki nasercowe.