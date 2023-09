Jak czyścić kuchenkę gazową?

Samo czyszczenie kuchenki gazowej nie jest trudne. Aby prezentowała się nienagannie, należy trzymać się wyłącznie jednej zasady: trzeba ją czyścić po każdym użyciu. Jak wiadomo, życie weryfikuje te założenia i w okamgnieniu kuchenka jest brudna, tłusta, a przypalające się resztki jedzenia powodują bardzo nieprzyjemny swąd, który wpływa na jakość jedzenia. Jak już wspomniano, samo czyszczenie płyty nie jest trudne, ale żeliwny ruszt działa na resztki jak magnes. Oczywiście, można sięgnąć po ciężkie detergenty, ale nie wszystkie z nich polecane są do kontaktu z żywnością.

Na całe szczęście istnieją domowe środki, którymi można bezpiecznie czyścić ruszt kuchenki. Poznajmy je.

Płyn do mycia naczyń: Rozpuści brud z rusztu

W przypadku czyszczenia rusztu z kuchenki gazowej oczywiste środki mogą zdziałać cuda. W pierwszej kolejności, kiedy brud i spalone resztki jedzenia szczelnie pokrywają kratkę, płyn do mycia naczyń może być niezwykle pomocny. Wystarczy te elementy namoczyć w ciepłej wodzie wraz z płynem i zostawić najlepiej na całą noc. Na drugi dzień całość można wyszorować szorstką gąbką, by cieszyć się czystym rusztem. Niestety, jeśli zaniedbaliśmy sprawę i te metalowe części nie były czyszczone przez dłuższy czas, to na błyskawiczny efekt nie ma co liczyć. Czynność po prostu trzeba będzie regularnie powtarzać.

Jeśli akurat płynu do mycia naczyń zabrakło, można sięgnąć po inne środki. W zastępstwie świetnie sprawdzi się proszek do prania albo tabletki do zmywarki.

Soda i ocet: Poskromią brud z rusztu!

Soda i ocet to sprawdzony duet, który poradzi sobie w domowych porządkach. Jeśli do tej pory nie mieliśmy okazji, to warto dać tym dwóm składnikom szansę, by wyczyścić ruszt kuchenki gazowej. Składniki można wykorzystać na dwa sposoby. Ruszt kuchenki można namoczyć w roztworze wody i kilku butelek octu spirytusowego, a do powstałej mieszanki dodajemy kilka opakowań sody oczyszczonej.

Z drugiej strony do czyszczenia rusztu kuchenki gazowej można sporządzić pastę: do miski z sodą dodać tyle octu (uwaga, mieszanka będzie się pienić), aby powstała gęsta pasta. Teraz nie pozostaje nic innego, jak nasz domowy środek nanieść dokładnie na ruszt kuchenki i pozostawić na całą noc. W przypadku, kiedy soda z octem spływa po kratce, warto posłużyć się ręcznikami papierowymi, które można przyłożyć do metalowych części.