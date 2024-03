Spis treści: 01 Jak długo jaja pozostają świeże? W sklepie spójrz na jedną rzecz

02 Im chłodniej, tym lepiej

03 Błąd w przechowywaniu jajek popełniamy z automatu

04 Jak sprawdzić, czy jajko jest świeże?

Jak długo jaja pozostają świeże? W sklepie spójrz na jedną rzecz

Nie ulega wątpliwości, że podstawowym nawykiem, jaki powinien nam towarzyszyć podczas zakupów, jest sprawdzanie daty umieszczonej na opakowaniu, która informuje o terminie, w jakim jajka zachowują świeżość.

Często zdarza się jednak, że po powrocie ze sklepu wyrzucamy pudełko, szybko zapominając o informacjach na nim zawartych. Jeśli decydujemy się na zakup wiejskich jaj bezpośrednio od hodowcy kur, również nie dostaniemy precyzyjnej informacji na temat tego, jak długo można przechowywać jajka. Wiele zależy również od sposobu postępowania z tym produktem spożywczym, gdy znajdziemy się już w kuchennym zaciszu.

Im chłodniej, tym lepiej

Kluczowa w kontekście przechowywania jaj jest temperatura. W sklepach nieraz obserwujesz, że jajka trzymane są na półkach poza lodówką, więc zakładasz, że w domu to również zda egzamin? Nie do końca.

Co prawda jajka są w stanie dobrze znieść przechowywanie w temperaturze do 20°C, zachowując walory nawet przez trzy tygodnie. Musisz jednak wziąć pod uwagę, że w sklepach zwykle uruchomiona jest klimatyzacja, więc produkty spożywcze nie są narażone na tak wysokie wartości, jakie zdarzają się w naszych kuchniach. Zwłaszcza przy włączonej kuchence i piekarniku.

Z tego powodu zaleca się przechowywać jajka w lodówce, w której wnętrzu temperatura mieści się w przedziale 2-8°C. Jak długo można przechowywać jajka? Jeśli spełnimy ten warunek, powinny zachować świeżość nawet do pięciu tygodni.

Zdjęcie Chcąc dłużej przechowywać jaja, należy upewnić się, że skorupka jest nienaruszona / 123RF/PICSEL

Błąd w przechowywaniu jajek popełniamy z automatu

Ważne jest zapewnienie jajkom stałej temperatury. Z tego powodu nie należy przechowywać jajek na półkach zlokalizowanych na drzwiach lodówki. Umieszczenie ich w tym miejscu wydaje się zupełnie naturalne — często właśnie tam producenci urządzeń wstawiają specjalne przegrody. Niestety, jest to miejsce najbardziej narażone na wahania temperatury, co skraca przydatność jajek do spożycia.

Zatem, gdzie przechowywać jajka? Znajdź dla nich przestrzeń na środkowej półce. Nie musisz wyjmować ich z tekturowej wytłoczki. Opakowanie stanowi ochronę przed przypadkowym uszkodzeniem skorupki oraz ogranicza wchłanianie zapachów innych artykułów spożywczych.

Zdjęcie Zrezygnuj z nawyku trzymania jaj na drzwiach lodówki / 123RF/PICSEL

Jak sprawdzić, czy jajko jest świeże?

Jedzenie nieświeżych jajek to krótka droga do zatrucia pokarmowego. Jednoznacznym sygnałem świadczącym o tym, że produkt nie nadaje się już do spożycia, jest ostry, drażniący zapach, który wydobywa się z niego po rozbiciu skorupki. Zamierzasz ugotować jajko, ale nie masz pewności, czy nadal jest świeże? Przeprowadź prosty test.

Do szklanki wlej wodę i ostrożnie wrzuć do niej jajko. Jeśli opadnie na dno — możesz jeść je bez obaw. Gdy zauważysz, że unosi się blisko powierzchni, nadaje się wyłącznie do wyrzucenia.