Do przygotowania chleba w jajku wystarczą zaledwie trzy produkty — pieczywo, jajka i tłuszcz do smażenia. Wielu kucharzy rekomenduje przygotowanie tego dania na maśle, dzięki czemu całość zyskuje przyjemny posmak, a kuchnię wypełnia kuszący aromat.

Sprawdzi się także olej rzepakowy. Charakteryzuje go wysoka temperatura dymienia , więc nie musisz obawiać się o swąd spalenizny, jeśli przez chwilowe roztargnienie przetrzymasz grzanki na patelni zbyt długo.

Tosty francuskie i chleb w jajku bywają używane zamiennie jako nazwa tego samego specjału. W pierwszym wariancie w przepisie nie powinno jednak brakować odrobiny mleka. Miesza się je z jajkami przed zanurzeniem chleba. Dzięki temu tosty francuskie są jednocześnie chrupiące, ale i delikatne. Składniki połącz, zachowując następujące proporcje: na dwa jajka będziesz potrzebować pół szklanki mleka . Masę przypraw najprościej odrobiną soli oraz pieprzu. Grzanki smaż z obu stron do momentu zarumienienia.

Kolejnym dodatkiem do chleba w jajku , który urozmaici smak dania, jest ser. To świetny patent na spożytkowanie resztek zalegających w lodówce. Sprawdzi się dowolny gatunek, ale szczególnie polecamy eksperymenty z cheddarem albo mozzarellą. Zetrzyj na tarce o dużych oczkach i posyp grzanki chwilę przed zdjęciem ich z patelni. Ciągnący się ser podniesie atrakcyjność dania.

Uważaj na to, by chleb w jajku z serem nie smażył się zbyt długo. W przeciwnym razie na wierzchu wytworzy się sucha skorupka, która nie będzie już tak apetyczna.

Dużą zaletą chleba w jajku jest możliwość zestawiania go z różnymi dodatkami. Niektórzy zamieniają go w chrupkie kanapki z szynką, szczypiorkiem albo pomidorami. Opcji jest bez liku. Przypadnie do gustu także osobom, którym słodkie smaki są zdecydowanie bliższe.