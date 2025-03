Komary i kleszcze to prawdziwa plaga. Wczesną wiosną i latem warto posadzić rośliny, które odstraszają tych nieproszonych gości. Najlepiej umieścić je w miejscach, w których najczęściej przebywamy, w tym m.in. na tarasie, w okolicy altany ogrodowej czy innych miejscach przeznaczonych na relaks.

Wydzielane przez nie olejki eteryczne są miłe dla człowieka, ale już nie dla insektów. Rośliny można uprawiać zarówno w gruncie, jak i doniczkach - wśród nich znajdują się kwiaty, krzewy czy zioła. Jakie rośliny wybrać? Oto 7 propozycji.

Spis treści: Lawenda Kocimiętka Aksamitki Komarzyca Pelargonia Bazylia Mięta

Lawenda

Lawenda to jedna z ogrodowych piękności, która zachwyca nie tylko urodą. To naturalny sposób na pozbycie się kleszczy i komarów z otoczenia. Roślina co prawda odstrasza insekty, ale za to działa jak magnes na pszczoły. Do tego trzeba dodać intensywny, charakterystyczny aromat, z którego słynie. Lawenda nie jest zbyt wymagająca w uprawie - potrzebuje nasłonecznionego i osłoniętego od wiatru stanowiska. Roślinę należy regularnie podlewać. Dzięki prawidłowej pielęgnacji lawenda zachwyci bujnym kwitnieniem.

Zapach lawendy odstrasza komary i kleszcze, przyciąga pszczoły 123RF/PICSEL

Kocimiętka

Kleszcze, komary i meszki wprost jej nie znoszą. Mowa o kocimiętce, której zapach szczególnie upodobały sobie koty. Co ciekawe, lubią go również pszczoły. Roślina jest łatwa w uprawie, preferuje suche i słoneczne stanowiska. Nie potrzebuje też specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych. Kocimiętka kwitnie od maja do września. Można ją uprawiać zarówno w ogrodzie, jak i na balkonie.

Aksamitki

Aksamitki kwitną przez całe lato i słyną nie tylko z intensywnie kolorowych kwiatów. Roślina wydziela zapach, który nie jest przyjemny dla komarów i kleszczy. Można ją sadzić zarówno w ogrodzie, jak i w donicach na balkonie. Aksamitka nie ma zbytnich wymagań co do gleby. Warto zapewnić jej słoneczne stanowisko i regularne podlewanie. Dzięki temu będzie bujnie rosła i zachwyci kwiatami. A do tego oczywiście skutecznie odstraszy insekty.

Aksamitki to obowiązkowe rośliny, jeśli w ogrodzie często mamy nieproszonych gości 123RF/PICSEL

Komarzyca

Na liście roślin odstraszających insekty nie mogło zabraknąć komarzycy. Jej znakiem rozpoznawczym są długie, zwisające pędy i liście z białymi obwódkami. Najczęściej sadzi się ją w donicach i pojemnikach na balkonie i tarasie. Komarzyca lubi półcieniste stanowiska, lubi też regularne podlewanie. Jej zapach może przywodzić na myśl kamforę. Nie przepadają za nim zwłaszcza komary. Dlatego też roślina świetnie sprawdzi się jako ozdoba miejsca, w którym często spędzamy letnie wieczory.

Pelargonia

Sprzymierzeńcem w walce z kleszczami i komarami jest również popularna pelargonia. Wydziela aromat przyjazny dla człowieka, ale niezbyt przyjemny dla insektów. Olejek eteryczny działa odstraszająco na kleszcze i komary dzięki dużej zawartości geraniolu i cytronelolu. Uprawa pelargonii jest dość łatwa - ważne, by zapewnić jej słoneczne stanowisko.

Pelargonia to naturalny pomocnik w odstraszaniu insektów 123RF/PICSEL

Bazylia

Bazylię również dobrze uwzględnić, jeśli nie chcemy w pobliżu insektów. Popularne zioło jest często używane w kuchni i aromaterapii. Intensywny zapach bazylii skutecznie odstrasza też kleszcze i komary. Roślina lubi stanowiska słoneczne i osłonięte od wiatru. Jeśli będziemy o nią odpowiednio dbać, może dorastać nawet do 50 cm wysokości.

Mięta

Równie skutecznie co bazylia, komary, meszki i inne insekty odstrasza mięta. Jak widać, roślina sprawdza się nie tylko w kuchni czy jako naturalny środek o działaniu rozkurczowym i łagodzącym napięcie nerwowe. Mięta ma intensywny zapach, który nie jest zbyt przyjemny dla wspomnianych insektów.

