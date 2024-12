Kradzież choinek to zjawisko, które co roku nasila się w okresie bożonarodzeniowym. Aby mu zapobiec, policjanci wraz ze strażnikami leśnymi prowadzą akcję "Choinka". Kontrolują pojazdy, wjeżdżające do lasów oraz patrolują tereny leśne, które najbardziej narażone są na pozyskiwanie drzewek. Do dyspozycji mają drony oraz kamery termowizyjne. Policjanci sprawdzają również pochodzenie drzewek w poszczególnych punktach sprzedaży. Zapis o nielegalnym pozyskiwaniu choinek z lasu znajdziemy w art. 120 Kodeksu wykroczeń. Zapis mówi, że za kradzież może grozić nawet kara aresztu do 30 dni lub kara grzywny w wysokości 5 tys. zł.