Świąteczne drzewko, udekorowane ozdobami i wnoszące do wnętrza mieszkania prawdziwą, magiczną atmosferę świąt przywędrowało do Polski setki lat temu - wywodząc się z Niemiec, gdzie znane było już od XVI wieku. Początkowo traktowane przez Kościół katolicki jako element pogańskiego rytuału, dopiero w XVIII wieku zostało w Polsce uznane jako symbol religijny.

Kiedy ewoluował jej wygląd, zmieniały się także zwyczaje dekorowania drzewka. Pierwotnie na gałązkach lądowały najczęściej jabłka oraz dekoracje wykonane z papieru. W XVII wieku choinki ozdabiały świeczki (co niejednokrotnie kończyło się świąteczną katastrofą), które później zastąpiono elektrycznymi lampkami. Na drzewku nie mogło zabraknąć smakołyków - na czele z pierniczkami czy orzechami. Dziś choinkę dekoruje się głównie bombkami, coraz częściej używając do tego celu również przygotowanych własnoręcznie ciasteczek czy dekoracji z papieru i włóczki. Konieczny jest również łańcuch - według tradycji będący symbolem rodzinnych więzi .

Konkretne wytyczne przed laty dotyczyły również momentu dekorowania świątecznego drzewka. Tradycja głosi, że choinkę należy ubierać w wigilię, 24 grudnia - gdyż to ostatni dzień przygotowań do świąt Bożego Narodzenia. Przed laty, gdy w domach stawiano wyłącznie żywe drzewka, właśnie w wigilię ruszano do lasu - a potem cieszono się świeżością gałązek przez kolejnych kilka dni.

Niektórzy otwarcie przyznają, że do pracy zabierają się znacznie wcześniej - głównie po to, by dłużej czuć magię świąt. "Tydzień przed wigilią żeby się dłużej nacieszyć i stoi do lutego", "1 grudnia i nie mogę się doczekać" - tłumaczą niektórzy. Są również tacy, którzy pozostają wierni długiej tradycji. "Ja tradycję trzymam i dzieci ubierają 24 grudnia w wigilię", "W wigilię rano zawsze, nie może być inaczej", "W wigilię. Ewentualnie czasem dzień przed wigilią wieczorem" - piszą. Ile więc ludzi, tyle różnych przyzwyczajeń.