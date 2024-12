Przed wniesieniem choinki do ogrzewanego pomieszczenia warto dać jej czas na adaptację do nowych warunków. Drzewko powinno spędzić kilka dni w chłodnym miejscu, takim jak garaż, piwnica czy korytarz. Dzięki temu nie dozna szoku termicznego, co pozwoli mu dłużej zachować świeżość. Proces hartowania najlepiej przeprowadzić zaraz po zakupie, zanim choinka stanie na honorowym miejscu w domu.