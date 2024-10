Kupujesz chryzantemy na cmentarz wcześniej? Zwróć uwagę na kilka detali

Chryzantemy są silnie związane z polską tradycją obchodów Wszystkich Świętych. Postrzegane są jako symbol pamięci o zmarłych. Wielu z nas nie czeka na ostatni moment z ich kupnem, aby móc odpowiednio przygotować groby, a do tego skorzystać z większego wyboru i korzystniejszych cen. Ważne jest jednak, aby zapewnić kwiatom jak najlepsze warunki. Jak przechowywać chryzantemy, by pozostały świeże i piękne do 1 listopada?