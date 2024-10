Włóż do zamrażarki, zanim pójdziesz na cmentarz. Znicze będą palić się godzinami

Październik sprawia, że nasze myśli coraz częściej zaczynają krążyć wokół przygotowań do Wszystkich Świętych. Planujemy porządkowanie nagrobków i zakup zniczy. To również odpowiedni moment, aby zapoznać się ze sprawdzonymi sposobami na pozbycie się zanieczyszczeń z pomników czy zabezpieczenia wiązanek przed kradzieżą. Po co zabierać na cmentarz makaron, a do czego przyda się szczypta soli? Odpowiedzi na te pytania bywają zaskakujące.