Choć do uroczystości Wszystkich Świętych pozostał jeszcze niespełna miesiąc, to przy cmentarzach nie brakuje sprzedawców oferujących m.in. wspomniane chryzantemy. Przy warszawskich nekropoliach ceny chryzantem wahają się od ok. 30 zł do 60 zł, w zależności od wielkości i rodzaju kwiatów.