Groszek pachnący to ozdobna roślina jednoroczna, która w Polsce cieszy się sporą popularnością.

Groszek pachnący: piękny zapach, feeria barw

Jego pędy mogą osiągać nawet do dwóch metrów wysokości. Słynie z przyjemnego zapachu i liści, które mogą przybierać rozmaite kolory, w tym fioletowe, białe, niebieskie, różowe czy czerwone. Groszek pachnący jest idealny nie tylko do ogrodu - będzie się pięknie prezentował na balkonie czy tarasie. Jego motylkowate kwiaty są osadzone od 4 do 7 sztuk na długich szypułach. Roślina jest jednorocznym pnączem - po przekwitnięciu obumiera.

Wśród najciekawszych odmian znajdziemy m.in. "Kenneth" o czerwonych kwiatach, "Senator" o kwiatach kremowych ze wzorem w odcieniach fioletu i bordo, "Villa Roma White" z białymi kwiatami czy "Pink Cupid" o biało-różowych kwiatach.

Roślina kwitnie od czerwca do sierpnia. Zakwita po ośmiu tygodniach od siewu i kwitnie przez kolejne osiem tygodni. Można go wysiewać etapami co dwa tygodnie, dzięki czemu będziemy mogli cieszyć oczy barwnymi kwiatami nieco dłużej.

Jak dbać o groszek pachnący? Najważniejsze zasady

Groszek pachnący najlepiej rośnie w nasłonecznionych miejscach. Ważne, by były osłonięte od wiatru. Preferuje żyzne i przepuszczalne podłoże, bogate w wapń. Gleba powinna mieć odczyn pH obojętny lub zasadowy. Aby pomóc mu bujnie rosnąć, dobrze jest zapewnić mu dawkę nawozu wieloskładnikowego o niskiej zawartości azotu. Taką odżywką dobrze jest zasilać go co dwa lub trzy tygodnie.

Groszek pachnący wymaga regularnego podlewania. To punkt obowiązkowy zwłaszcza w okresie suszy. Podłoże powinno być lekko wilgotne, ale nie zbyt mokre. W takim przypadku możemy osiągnąć efekt odmienny od zamierzonego i doprowadzić do gnicia korzeni. Podczas podlewania należy unikać zraszania liści - taka praktyka może prowadzić do rozwoju chorób grzybowych.

Dobrze jest też zadbać o usuwanie przekwitłych kwiatów. Prosty zabieg będzie stymulował roślinę do wytwarzania nowych kwiatów i przedłuży okres kwitnienia. Ważnym punktem, zwłaszcza w okresie wzrostu, jest regularne odchwaszczanie.

Gdy groszek osiągnie ok. 10 cm wysokości, należy obciąć wierzchołki. Pomoże mu to w lepszym rozgałęzieniu i rozkrzewieniu.

Groszek pachnący w ogrodzie potrzebuje odpowiednich podpór. Jeśli ich nie zapewnimy, zamiast "wędrować" w górę, będzie płożył się po ziemi. W roli podpórki sprawdzą się słupki, patyki czy podpórki do roślin ze sklepu ogrodniczego. Roślina uprawiana w donicy nie ma aż takich wymagań - jej pędy mogą piąć się po kratkach.

Groszek pachnący potrzebuje podpory do właściwego wzrostu 123RF/PICSEL

Jak siać groszek pachnący?

Wysiew nasion można przeprowadzić w następujący sposób:

Bezpośrednio do podłoża: wykop płytkie dołki co ok. 20-30 cm i wysiej nasiona na głębokość 2 cm. Zachowaj odstępy co ok. 20 cm w rzędzie. Następnie przykryj dość cienką warstwą ziemi i podlej obficie.

Do doniczki: nasiona należy wysiewać pojedynczo w 9-centymetrowej doniczce. Gleba powinna być wilgotna. Taki stan należy zapewnić aż do wykiełkowania. Groszek pachnący potrzebuje też odpowiedniej temperatury - najlepiej by było to 15 st. C. Dzięki temu roślina może zacząć kiełkować w przeciągu dwóch tygodni.

