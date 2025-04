Choć czereśni nikomu nie trzeba przedstawiać, to jedno jest pewne: na owoce trzeba poczekać dopiero do lata. Jeśli jednak postawimy na odmianę, która wydaje plony wcześniej, czereśnie będziemy zbierać już pod koniec maja. Chodzi o tzw. majówkę, która nie dość, że jest w pełnej krasie wcześniej niż inne odmiany, to na dodatek jest odporniejsza i mniej podatna na niekorzystne warunki atmosferyczne.