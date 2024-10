Białe kwiaty kojarzone są głównie z wiernością i niewinnością. Nie bez powodu w naszej kulturze jest to kolor, który dominuje zwłaszcza w ślubnych dekoracjach i strojach . Białe chryzantemy wyrażają także szacunek . W symbolice kwiatowej ten kolor to jednocześnie sposób na wyrażenie przeprosin.

Czerwone chryzantemy zarezerwowane są dla osób, które darzymy miłością. Choć zwykle barwa kojarzona jest z uczuciem romantycznym i namiętnością, kwiaty w tym kolorze mogą odnosić się także do relacji rodzinnych, np. przywiązania do rodziców. Czerwień na roślinach to również symbol odwagi oraz siły.