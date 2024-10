70-letnia Danuta, zaopatrując się w znicze przed dniem Wszystkich Świętych , zwraca uwagę głównie na ich cenę. - Wybieram takie, które mieszczą się w moim budżecie. Nie wiedziałam, że ich kolor ma takie znaczenie - mówi nam zaskoczona kobieta. Z kolei 60-letnia Jadwiga stawia na klasykę. Przyznaje, że przy wyborze lampek nagrobnych kieruje się jednym. - Zawsze dobieram je kolorystycznie do przygotowywanych przeze mnie stroików, czy kupionych kwiatów. Najbardziej pasują i pięknie wyglądają te białe - przyznaje.

Bogato zdobione i skromne, kolorowe i w stonowanych barwach, z zawieszkami i napisami, ogromne i niewielkich rozmiarów. Rodzajów zniczy przybywa każdego roku i tylko od naszych preferencji zależy, które wybierzemy. Ale oprócz kwestii gustu i dopasowania aranżacji do nagrobka bliskich, możemy w wyborze zniczy zawrzeć dodatkowo nasze intencje za sprawą odpowiednich kolorów lampionów. Planując wielkość i ilość stroików, którymi ozdobimy płytę nagrobną, warto wziąć pod uwagę silne znaczenie koloru szkła lampionów , które planujemy wybrać.

Każda barwa oznacza coś innego i niesie za sobą inną symbolikę . Nadawanie znaczeń kolorom sięga aż do czasów starożytnych i zakorzeniło się w naszej kulturze na dobre. Świadomie dobrany kolorystycznie znicz może wzmocnić intencję, w której wyrazimy nasz szacunek i pamięć o osobie, która odeszła na tamten świat. Dzięki temu będziemy mogli zawrzeć w niej dodatkowo tęsknotę czy nadzieję na ponowne spotkanie z duszą bliskiego.

Co oznaczają poszczególne kolory lampionów?

Kolor czerwony niemal automatycznie kojarzy się z miłością, ale też krwią. Oba skojarzenia są prawidłowe. Czerwony lampion ustawiony na nagrobku będzie symbolizował ogromną miłość do osoby zmarłej. Ten kolor najczęściej wybierany jest przez wdowy i wdowców. Na uroczystościach państwowych czerwone znicze ustawia się, aby oddać hołd żołnierzom.

Zieleń to od zawsze symbol nadziei. Znicze w odcieniach zieleni najczęściej widuje się na cmentarzach w okresie świątecznym, kojarzonym z choinką, ale także rodzącym się nowym życiem. Zielony lampion na nagrobku będzie oznaczał naszą nadzieję na spotkanie ze zmarłym bliskim. Niektórzy świadomie rezygnują ze stawiania znicza w takim odcieniu sądząc, że przynosi on nieszczęście.

Żółty to światło i pamięć

Kolor żółty to światło i symbolika życia wiecznego. Znicz o tej barwie będzie symbolizował wieczną pamięć i intencję spokoju, a także docenienie zasług, które zmarły miał za życia. Świetlista żółć to też oznaka wiary w zmartwychwstanie.

Znicze w tym kolorze są stosunkowo rzadko spotykane, a niosą za sobą bogatą symbolikę. Niebieskie zabarwienie lampionu oznacza harmonię i stabilność , którą można rozumieć jako niegasnące uczucie do osoby, która odeszła. Uczucie, którego nie przerwała nawet śmierć. To także symbol duchowego związku ze zmarłym i oznaka niekończącej się modlitwy za spokój jego duszy.

Kolor biały najczęściej kojarzy się z niewinnością. Znicze w tym kolorze stawiane są najczęściej na grobach dzieci i młodych osób, które odeszły zdecydowanie za wcześnie. Biel to także spokój i czystość naszych intencji. Lampiony o tej barwie stawiane są także na grobach zmarłych mundurowych.

Znicze w tym odcieniu symbolizują głęboką, nieukojoną żałobę po zmarłym bliskim. Są oznaką tęsknoty i żalu w związku z utratą ukochanej osoby. Fiolet ma także związek z głęboką refleksją nad sensem życia i śmierci oraz uznaniem zasług zmarłego. Niektórzy unikają tego koloru, łącząc go z ezoteryką i czarami, co wywodzi się jeszcze z czasów średniowiecza.

Rzadko spotykany znicz, często szkło nie jest całkowicie czarne, a wydaje się być przydymione. Czerń to oczywiście wyraz ogromnego smutku i żałoby. Po najciemniejszą barwę lampionów sięga się głównie podczas uroczystości pogrzebowych, by ukazać ogrom żalu, który ogarnął nas po utracie ukochanej osoby. Wiele osób uważa, że czarne znicze są zbyt mroczne, by stawiać je na grobach podczas uroczystości 1 listopada.