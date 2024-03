Usuwać trzeba zarówno świeże plamy, piasek, mech, jak i liście, które opadają na nawierzchnię. Niezależnie od tego, czy do mycia wybierasz specjalistyczne preparaty, czy bazujesz na domowych sposobach, zawsze w pierwszej kolejności wykonuj prosty test. Niewielką ilość wybranego środka nanieś na mało widoczny obszar na uboczu. Tak upewnisz się, że produkt nie wyrządzi żadnych szkód.

Na co pomoże czyszczenie kostki brukowej octem?

Oto środek, który jest doskonale znany wszystkim zwolennikom tworzenia własnych środków czystości. Zastosowanie octu w domu jest bardzo wszechstronne, ale warto wyjść z nim poza cztery ściany. Stanowi remedium na jedną z najczęstszych bolączek właścicieli posesji. Posłuży do wyczyszczenia kostki brukowej z mchu .

Zielona warstwa nie tylko daje wrażenie zaniedbanej powierzchni. Mech rozrastający się w szczelinach może doprowadzać do rozszczelnienia powierzchni kostki, a z biegiem czasu uszkodzić całą jej strukturę. Zatem, jak usunąć mech z kostki brukowej? Wykonaj roztwór wody i octu kuchennego w proporcji 1:2. Wlej do butelki ze spryskiwaczem i spryskaj nawierzchnię. Zetrzyj pozostałości przy pomocy szczotki, na koniec możesz opłukać kostkę myjką ciśnieniową.

Tłuste plamy z oleju lub smaru kojarzą się jako jedne z najtrudniejszych do usunięcia. Z racji tego, że kluczowy jest tu szybki czas reakcji, warto pamiętać, że domowe sposoby na mycie kostki często mamy pod ręką, więc możemy zadziałać od razu.

Bardzo dobre efekty przynosi potraktowanie plamy silnym strumieniem wody wymieszanej z płynem do mycia naczyń. Dodatkowo, jeśli na plamę od razu wysypiemy piasek, wchłonie on część zabrudzeń, a nam do zmycia pozostaną jedynie pozostałości tłustego brudu. Sprawna reakcja zapobiegnie wnikaniu oleju w głąb kostki brukowej.