Dlaczego niektóre urządzenia nie powinny być podłączane do listwy zasilającej?

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że niektórych urządzeń pod żadnym pozorem nie należy podłączać do listwy zasilającej. Dlaczego?



Otóż niektóre sprzęty, mogą generować duże obciążenie energetyczne. Podłączenie tych urządzeń do listwy zasilającej, która nie jest przystosowana do obsługi takiego obciążenia, może prowadzić do przeciążenia listwy.

Przeciążenia i uszkodzenie sprzętu. Skutki mogą być jednak dużo gorsze

Podłączenie urządzeń generujących duże obciążenie do listwy zasilającej może prowadzić do przegrzania przewodów lub złączy. Taka sytuacja jest bardzo niebezpieczne i może doprowadzić do trwałego i poważnego uszkodzenia naszego sprzętu.



To jednak nie wszystko. Musimy zdawać sobie sprawę, że przegrzanie instalacji elektrycznej może skutkować pożarem. Z tego powodu korzystanie z listwy wiąże się z pewnym ryzykiem. Aby jednak je ograniczyć, warto kupić listwę przepięciową, która umożliwia odcięcie prądu jednym klawiszem.

W domu należy korzystać z listwy przepięciowej, która ma odpowiednie zabezpieczenie 123RF/PICSEL

Jakich sprzętów nie podłączać do listwy zasilającej? Oto niektóre z nich

Podstawową zasadą bezpieczeństwa dotyczącą korzystania z listw zasilających jest unikanie nadmiernego obciążenia oraz utrzymanie stabilnego i bezpiecznego źródła zasilania.



Aby uniknąć niepotrzebnego ryzyka, warto też wiedzieć, jakich urządzeń nigdy nie należy wpinać w przedłużacz z listwą. Są to przede wszystkim sprzęty, które do prawidłowego funkcjonowania potrzebują dużych ilości energii. Należą do nich:

urządzenia do stylizacji włosów (suszarka, lokówka, prostownica),

pralka,

toster,

lodówka,

ekspres do kawy,

kuchenka mikrofalowa,

blender,

przenośny grzejnik,

klimatyzator,

kolejny przedłużacz z listwą zasilającą.

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 91: Robert Czerwik INTERIA.PL