Kleszcze to ogromne zagrożenie

Wiadomo już, że przed pójściem w plener, trzeba zaopatrzyć się w odpowiednie repelenty, które mają moc odstraszającą, ale warto też wkładać odpowiednią odzież, która jest w jasnym kolorze i zakrywa jak największą powierzchnię ciała.

Wiadomo też, że te kroki to konieczność, kiedy idziemy do lasu lub na łąkę. Ale kleszcze mogą też czaić się w ogrodzie zwłaszcza wtedy, kiedy mamy pewne rośliny, które działają na pajęczaki jak magnes.

Rośliny, które przyciągają kleszcze

Zdjęcie W Polsce paprocie mogą być siedliskiem kleszczy / 123RF/PICSEL

Utarło się przekonanie, że paprocie są roślinami, w których przebywa najwięcej kleszczy. Jest to poniekąd prawda, ponieważ to właśnie tam jest ciemno i wilgotno, a takie warunki są najbardziej dogodne dla tych pajęczaków. Ale to nie wszystko, ponieważ mogą czaić się także w innych roślinach. Na liście znajdują się: leszczyna, jeżyna oraz czarny bez.

To nie koniec: kleszcze mogą także gromadzić się w wysokich i gęstych trawach, krzewach bądź mszakach. Dlatego jeśli chcemy uniknąć kontaktu z kleszczami, to warto w naszym ogrodzie posadzić rośliny, których zapachu szczególnie nie lubią.

Umieść w ogrodzie: kleszcze ich nie lubią

Zdjęcie Lawenda sprawi, że kleszcze uciekną w popłochu / 123RF/PICSEL

Warto sięgnąć w pierwszej kolejności po zioła, które wzbogacą naszą grządkę. Co warto mieć na uwadze? Przede wszystkim sprawdzą się rozmaryn, mięta oraz tymianek, ale nic nie stoi przeszkodzie, aby ogród wzbogacić o czosnek.

Wiele roślin ozdobnych swoim zapachem stanowi zaporę dla kleszczy. Co w takim razie powoduje, że pajęczaki uciekną z ogrodu? Na pierwszym miejscu znajduje się lawenda, która przykuwa swoim zapachem oraz pięknym wyglądem. Ponadto warto stawiać na pewniaki, które obecne są w naszych ogrodach nie od dziś: tutaj prym wiodą aksamitki oraz pelargonie.

