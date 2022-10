Jesień w Polsce bywa kapryśna. W tym roku, po niedługim okresie wyższych temperatur i pięknej pogody, znów nastanie deszczowa aura. Deszcz plus ochłodzenie prowadzą do powstania pewnego zjawiska w samochodach - chodzi o parujące szyby, czyli odwieczną zmorę kierowców. Para jest o tyle niebezpieczna dla podróżujących, że znacznie ogranicza widoczność przez szyby, ale i w lusterkach. W związku z tym jazda autem nawet z częściowo zaparowanymi szybami grozi kolizją lub poważnym wypadkiem.

Skąd się bierze wilgoć w samochodzie?

Zaparowane szyby to coś, z czym sezonowo walczy większość kierowców. Jest następstwem nadmiernej wilgoci w samochodzie, spowodowanej zazwyczaj różnicą temperatur wewnątrz oraz z zewnątrz. Deszcz i śnieg również sprzyjają zawilgoceniu pojazdu. Kropelki wody wniesione na butach czy ubraniu osadzają się na tapicerce czy wycieraczkach, a następnie parując, osadzają się na szybach.

W samochodach z klimatyzacją dzieje się to rzadziej, jednak nadal jest problemem - szczególnie podczas deszczu. Gdy tak się dzieje, należy przede wszystkim sprawdzić działanie wentylacji oraz stan filtra kabinowego, bo może się okazać, że konieczna jest jego wymiana. Warto też dbać o wnętrze samochodu, systematycznie usuwać zanieczyszczenia, które mogą spowodować wzrost wilgotności.

Zdjęcie Nadmierna wilgoć w samochodzie jest przyczyną nie tylko parujących szyb, ale również przyczyną rozwoju pleśni i bakterii chorobotwórczych / 123RF/PICSEL

Jak sprawdzić wilgoć w samochodzie?

Oznaka zbyt dużej wilgotności w samochodzie to nie tylko parujące szyby, ale również wyczuwalny, nieprzyjemny zapach stęchlizny oraz zaduch panujący w pojeździe. Warto wiedzieć, że takie zjawisko jest niebezpieczne dla zdrowia człowieka. Prowadzi do rozmnażania i rozwijania się grzybów pleśniowych. Ich obecność podrażnia z kolei górne drogi oddechowe, może wywoływać alergie, a nawet przyczynić się do rozwoju nowotworów. To groźne szczególnie dla tych, którzy spędzają w aucie bardzo dużo czasu, tak więc dbanie o suchość i czystość jego wnętrza jest niezwykle ważne.

Ponadto nadmierna wilgoć ma fatalny wpływ na sam pojazd - działa niekorzystnie na pokładową elektronikę samochodu, co może z czasem skutkować niewłaściwym działaniem podzespołów auta.

Jak radzić sobie z wilgocią w aucie?

Walkę z nadmierną wilgotnością w samochodzie trzeba rozpocząć od zlokalizowania przyczyny tego problemu. Czasem wystarczy po prostu porządnie posprzątać i wywietrzyć wnętrze auta. Gdy wilgoć w samochodzie będzie znowu uprzykrzała życie, należy rozważyć inne sposoby.

Można wówczas zastosować specjalne urządzenie jakim jest pochłaniacz wilgoci do samochodu. Mimo niewielkich rozmiarów szybko zlikwiduje nadmiar wody we wnętrzu pojazdu, a przy tym nie wysuszy powietrza. Usunie tez przykry zapach.

Istnieje też jeden nietypowy, ale niezwykle skuteczny sposób na pozbycie się nadmiernej wilgoci z samochodu. Coraz więcej osób go stosuje i bardzo sobie chwali. Mowa o żwirku dla kota.

Zdjęcie Żwirek dla kota pomoże pozbyć się przykrego zapachu z auta / 123RF/PICSEL

Sposób na pozbycie się wilgoci w samochodzie - żwirek dla kota

Okazuje się, że żwirek dla kota warto mieć w okresie jesienno-zimowym w pojeździe, bo świetnie pochłania wilgoć i rozwiązuje problem parujących szyb.

Wystarczy wsypać specjalny żwirek dla kota do skarpetki i umieścić ją w samochodzie. Nocą na desce rozdzielczej, a w ciągu dnia za przednim fotelem czy też w bagażniku.

Dlaczego akurat skarpetka? Otóż, dzięki temu żwirek się nie wysypie, a jednocześnie z uwagi na przepuszczalność materiału, przez cały czas będzie miał styczność z powietrzem i pochłaniał z niego wilgoć.

Jak uniknąć kumulacji wilgoci w samochodzie?

Zdjęcie Parujące szyby to zjawisko, które może skutkować kolizją czy wypadkiem / 123RF/PICSEL

Żwirek dla kota może świetnie zadziałać i chwilowo rozwiązać problem parujących w samochodzie szyb, jednak nadal jest to tylko środek doraźny. Warto więc wiedzieć, jak uniknąć gromadzenia się wilgoci w aucie i tym samym zminimalizować problem w przyszłości.

W okresie jesienny można wymienić dywaniki z materiałowych na gumowe. Dzięki temu woda nie będzie wsiąkała w materiał

Dobrym pomysłem będzie też wymiana filtra przeciwpyłkowego. Nieszczelny będzie ograniczał wymianę powietrza w kabinie, a co za tym idzie usuwanie z niej wilgoci. Wymiana jest bardzo prosta, a sam osadnik kosztuje zaledwie kilka złotych.

