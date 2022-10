Pracownicy Poczty Polskiej ruszyli na kontrole. Oto ile może wynieść kara

Abonament RTV to abonament radiowo-telewizyjny, czyli opłata, która ma na celu realizację misji publicznej telewizji i radia. Abonament nałożony jest ustawą z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych i jest w Polsce obowiązkowy, ale istnieją grupy, które są z niego zwolnione.

Miesięczna opłata w 2022 r. za radioodbiornik wynosi 7,50 zł - jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 90,00 zł

Miesięczna opłata za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny w 2022 r. wynosi 24,50 zł miesięcznie - jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 294,00 zł.

Kto musi płacić abonament RTV za radio w samochodzie?

Nie wszyscy wiedzą, że abonament RTV powinni opłacać także kierowcy, posiadający odbiorniki samochodowe. Co więcej, mają oni obowiązek uiszczać opłatę już za sam fakt posiadania radioodbiornika w samochodzie. Dotyczy to także przedsiębiorców, bo wystarczy, że pojazd zostanie uwzględniony w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a opłata staje się obowiązkowa, również w przypadku samochodów wynajmowanych i leasingowanych.

Obecnie trwają kontrole abonamentu RTV i kontrolerzy, pracujący na zlecenie Poczty Polskiej coraz częściej zwracają uwagę na zaparkowane pojazdy, szczególnie te służbowe.

Kto nie musi płacić abonamentu RTV za radio w samochodzie?

Życie i styl Abonament RTV: Posiadasz taką legitymację? Możesz oszczędzić nawet 300 zł! Abonament RTV za radio w samochodzie jest obowiązkowy, ale istnieją grupy, które są zwolnione z uiszczania tej opłaty. Są to:

osoby, które opłaciły już abonament za radioodbiorniki i telewizory, które znajdują się w domu

osoby, które ukończyły 75. rok życia lub 60. rok życia i pobierają emeryturę, której miesięczna wartość nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia

osoby niezdolne do pracy i z pierwszą grupą inwalidzką

osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu, osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.

bezrobotni

kombatanci, którzy są inwalidami wojennymi lub wojskowymi, bądź ich rodziny

osoby, które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych np. zasiłku stałego czy przedemerytalnego

osoby, które solidnie udowodnią, że, choć posiadają radioodbiornik, z różnych względów nie korzystają ze sprzętu.

Mandat za radio w samochodzie. Ile wynosi kara za nieopłacony abonament RTV?

Zdjęcie Kierowca nie musi wpuścić kontrolera do auta / 123RF/PICSEL

Obecnie wysokość kary za brak opłaconego abonamentu RTV za radio w samochodzie wynosi 30-krotność miesięcznej opłaty abonamentowej. W tym roku jest to 225 zł. Dodatkowo należy także opłacić zaległe składki nawet do kilku lat wstecz.

Co ciekawe, kierowca nie musi wpuścić kontrolera do auta, by ten przekonał się, czy sprzęt działa i nie jest np. atrapą, a samo zdjęcie radia w samochodzie nie wystarczy, by mógł wystawić mandat. Kary te są więc wyjątkowo rzadkie.

