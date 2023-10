"Jesteś tym, co jesz": Pamiętaj o tym

Często można usłyszeć powiedzenie, że "jesteś tym, co jesz" i w kontekście wyglądu jest ono w stu procentach uzasadnione. Jeśli jesteśmy z zasadami zdrowego żywienia na bakier, to nie dziwmy się, że komórki organizmu się szybko starzeją. Proces ten nie odbija się tylko na wyglądzie i kondycja naszej skóry pozostawia wiele do życzenia, ale także powstają stany zapalne. Nieodpowiednia i źle dobrana dieta może być również przyczyną powstania chorób nowotworowych. Dlatego warto przyglądać się temu, co ląduje na naszym talerzu, by wygląd nas nie rozczarowywał. Na pewno trzeba sięgać po świeże owoce i warzywa, produkty pełnoziarniste, nabiał oraz źródła nienasyconych kwasów tłuszczowych.

Reklama

Skoro wiemy już, co w diecie powinno się znaleźć, czas przekonać się, co nie jest w diecie pożądane. Warto nie tylko wystrzegać się konkretnych produktów, ale także wnikliwie czytać etykiety w sklepach.

Sól: Nie tylko szkodzi sercu

Zdjęcie Ile wynosi dzienna dawka soli? Mieści się ona w łyżeczce / 123RF/PICSEL

Wiemy już, że nadmiar soli w diecie szkodzi i do tego nie ma co najmniejszej wątpliwości. Wbrew pozorom znajduje się w wielu produktach spożywczych, ponieważ jest uznawana za naturalny konserwant, który ma za zadanie przedłużyć ich trwałość. Czym grozi zbyt duża ilość soli w diecie? Oczywiście, może ona powodować nadciśnienie, problemy z nerkami oraz zatrzymanie wody w organizmie. Ponadto sól może sprzyjać starzeniu się komórek w organizmie, a to może namnażać ilość wolnych rodników.

Ile wynosi dzienna dawka soli? Okazuje się, że pięć gramów, czyli tyle, ile mieści się w łyżeczce. Warto wiedzieć, że sól znajduje się w wielu produktach, z którymi mamy na co dzień do czynienia. Znaleźć ją można w białym pieczywie, daniach typu fast-food, daniach instant i tzw. gotowcach. Dlatego czytanie etykiet przed ich zakupem będzie dobrym nawykiem.



"Cukier krzepi"? Nie do końca

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Biała śmierć" - mity o cukrze Interia.tv

"Cukier krzepi" - to chyba jeden z najsłynniejszych przedwojennych sloganów, którego autorem był Melchior Wańkowicz - polski pisarz. Dziś wiadomo: trzeba z nim uważać. Dlaczego? Niekorzystnie działa na strukturę kolagenu, który odpowiada za jędrność i młody wygląd skóry. Wtedy istnieje większe prawdopodobieństwo, że łączenia kolagenowe będą się rozciągać, a to prowadzi niechybnie do utraty prawidłowego nawilżenia cery, co będzie z czasem powodowało stany zapalne, a także łatwiej zaczną powstawać bruzdy i zmarszczki. Gdzie można znaleźć cukier? Wiadomo, że najwięcej jest go w słodyczach, ale także w jasnym pieczywie, napojach gazowanych oraz daniach gotowych - tam też jest stosowany jako konserwant.

Nie przegap: To co słodkie, słono kosztuje. Ceny cukru coraz bliżej rekordu wszech czasów

Alkohol: To tylko puste kalorie

Nawet niewielka ilość alkoholu może zaszkodzić i z tym faktem nie trzeba dyskutować. Obciąża nerki, wątrobę oraz układ nerwowy, a także może sprzyjać problemom kardiologicznym. Napoje wyskokowe to tzw. puste kalorie, czyli nie dostarczają żadnych wartości odżywczych, ale powodują nadwagę i otyłość. Podobnie jak w przypadku cukru, trunki negatywnie wpływają na połączenia kolagenowe, co tylko przyspiesza procesy starzenia się organizmu.

Tłuszcze: Szybko nas postarzają

Zdjęcie Smażenie nie zawsze jest bezpieczne, ponieważ mogą wytworzyć się tzw. tłuszcze trans / 123RF/PICSEL

O tłuszczach napisano i powiedziano już wiele, ale jedno trzeba powiedzieć: nie wolno z nich całkowicie rezygnować. Oczywiście, chodzi o produkty, które zawierają nienasycone kwasy tłuszczowe, ponieważ one wspierają kluczowe procesy zachodzące w organizmie. Ale tzw. tłuszcze trans już do zdrowych nie należą. Znaleźć je można zazwyczaj w produktach wysoko przetworzonych, ale także w daniach smażonych, przypalonych i grillowanych. Ich nadmiar w diecie może sprzyjać rozwojowi wolnych rodników, które przyczyniają się do starzenia skóry.

Polecamy: Zdrowe smażenie: który tłuszcz będzie najlepszy?