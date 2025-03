Do tej pory dostęp do specjalistycznej opieki w placówkach medycznych był mocno ograniczony - miejsc brakowało, a kryteria przyjęcia były bardzo restrykcyjne. Nowe przepisy mają to zmienić, zwiększając liczbę dostępnych łóżek w szpitalach oraz skracając procedury kwalifikacyjne.

Dzięki zmianom osoby starsze, które wymagają stałego nadzoru i pomocy pielęgniarskiej, będą mogły szybciej i łatwiej uzyskać dostęp do opieki w placówkach medycznych. To nie tylko poprawi jakość ich życia, ale także znacząco odciąży bliskich, którzy do tej pory musieli często rezygnować z pracy lub zmieniać swoje codzienne obowiązki, by opiekować się seniorem.