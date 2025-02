Skrócenie kolejek do sanatoriów. Ministerstwo Zdrowia proponuje nowe rozwiązania

Obecnie Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) ma 30 dni na ocenę wniosków o leczenie sanatoryjne, a w uzasadnionych przypadkach może przedłużyć ten okres o kolejne 14 dni. Jednak w praktyce terminy te są często przekraczane - w niektórych oddziałach NFZ aż 70 proc. wniosków rozpatrywanych jest po wyznaczonym czasie. Głównym powodem opóźnień jest niedobór lekarzy uprawnionych do oceny skierowań, zwłaszcza w zakresie balneologii, medycyny fizykalnej oraz rehabilitacji.

Aby przyspieszyć proces, Ministerstwo Zdrowia planuje rozszerzenie grupy specjalistów, którzy mogą zatwierdzać skierowania. Obecnie uprawnienia te mają tylko lekarze z wymienionych dziedzin, natomiast po zmianach dołączą do nich specjaliści chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej, reumatologii oraz ortopedii. Warunkiem będzie ukończenie przez nich kursu z podstaw balneologii. Dzięki temu więcej lekarzy będzie mogło oceniać wnioski, co powinno usprawnić cały system i skrócić czas oczekiwania na wyjazd do sanatorium.