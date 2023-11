Spis treści: 01 Syrop z cebuli królem domowych sposobów na odporność

02 Ten napój na odporność to złoto

03 Skoncentrowane działanie na jeden łyk

Syrop z cebuli królem domowych sposobów na odporność

Oto jeden z przepisów, który wielu z nas może kojarzyć ze sposobami, jakimi kurowały nas mamy i babcie. Syrop z cebuli pojawia się na kuchennym blacie, kiedy doskwiera kaszel. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, że ten naturalny specyfik kapitalnie sprawdza się również jako materiał do wspierania układu odpornościowego.

Tym razem proponujemy wzmocnić go dodatkiem czosnku. Zarówno on, jak i cebula, mają reputację naturalnych antybiotyków. Działają przeciwbakteryjnie i przeciwzapalnie, co w sezonie przeziębień jest na wagę złota. Nie czekaj na pierwsze objawy infekcji.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zioła i owoce na odporność. Wśród nich jest... ananas Interia.tv

Przepis na syrop z cebuli i czosnku:

Trzy lub cztery średniej wielkości cebule obierz i pokrój w plasterki.

Włóż słoika, zalej kilkoma łyżkami miodu. To zdecydowanie bardziej wartościowa alternatywa dla cukru, który był wykorzystywany w domowych recepturach.

Naczynie zamknij i odstaw na kilka godzin.

Gdy cebula puści sok, miksturę przelej przez gazę, następnie dodaj dwa rozgniecione lub drobno posiekane ząbki czosnku i wymieszaj.

Spożywaj 1-2 łyżki dziennie jako sposób na wzmocnienie odporności.

Zdjęcie Syrop z cebuli zrobisz w bardzo prosty sposób / 123RF/PICSEL

Sprawdź: Piłam złote mleko przez tydzień. Są pierwsze efekty

Ten napój na odporność to złoto

Kolejna mikstura zyskuje zaszczytny tytuł nie tylko ze względu na barwę, ale przede wszystkim cenne właściwości. Jak wzmocnić odporność naturalnymi sposobami? Wykorzystaj potencjał imbiru oraz kurkumy. Produkty wypełnione są dobroczynnymi składnikami, które pomogą zadbać o układ immunologiczny. Jak się za to zabrać?

W szklance umieść dwa plastry korzenia imbiru i zalej wrzątkiem.

Gdy woda ostygnie, dodaj dwie łyżeczki naturalnego miodu ( nie powinien być łączony z płynem o temperaturze przekraczającej 40°C , ponieważ traci swoje zdrowotne walory) i dwie łyżeczki soku z cytryny.

, ponieważ traci swoje zdrowotne walory) i dwie łyżeczki soku z cytryny. Na koniec wsyp pół łyżeczki sproszkowanej kurkumy oraz szczyptę pieprzu.

Zdjęcie Wykorzystaj właściwości naturalnych produktów w dbaniu o zdrowie / 123RF/PICSEL

Wymieszaj i pij, kiedy napój jest jeszcze ciepły lub letni. Jego właściwości rozgrzewające poczujesz od razu. Tego rodzaju kurację dla odporności stosuj w pierwszej połowie dnia, ponieważ pachnące przyprawy mają lekkie działanie pobudzające.

Zobacz: Zaparz liście i pij przed posiłkami. "Boczki" nie będą już straszyć

Skoncentrowane działanie na jeden łyk

Coraz większą popularnością cieszą się shoty witaminowe, które kumulują w sobie cenne składniki, ułatwiając dbanie o odporność na co dzień. Ich przygotowanie jest proste, a skład można modyfikować w zależności od tego, co udało nam się zgromadzić w kuchennych zapasach.

Chcąc zafundować solidną dawkę dobroczynnych substancji, do zrobienia napoju na odporność jako bazę wykorzystaj ocet jabłkowy. Konieczne będzie jego rozcieńczenie — tym razem proponujemy zestawić 1 łyżkę octu jabłkowego z 4 łyżkami soku jabłkowego. Wlej je do małego słoiczka, wsyp 1/3 łyżeczki sproszkowanego cynamonu i wstrząśnij. Zastrzyk dla odporności w formie napoju jest już gotowy.

Warto wiedzieć: Mikstura spożywana po śniadaniu korzystnie wpłynie na pobudzenie przemiany materii. Pomoże więc uporać się z potencjalnym tyciem, zwłaszcza w zimowych miesiącach, kiedy zwiększa się ochota na podjadanie, ale jednocześnie spada motywacja do podejmowania aktywności fizycznej.

Polecamy:

Zielony eliksir na stany zapalne i stres. Oczyści organizm od środka

Podkręca metabolizm, wzmacnia odporność i pobudza jak kawa. Co to jest switchel?