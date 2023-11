Morwa biała: Niepozorny owoc

Morwa najczęściej wspominana jest na lekcjach historii, ponieważ to właśnie one są pokarmem dla jedwabników, z których kokonów otrzymuje się bardzo drogocenny materiał. Warto wiedzieć, że drzewo to nie jest tylko znane w miejscach, dokąd prowadził Jedwabny Szlak, ale można je spotkać w wielu miejscach, w tym w Polsce. Morwa biała to dość pokaźne drzewo, ponieważ może nawet osiągnąć nawet 15 m wysokości, wtedy też poza zasięgiem naszych rąk są owoce: słodkie, delikatne o wyglądzie przypominającym jeżynę. Oczywiście, lista zasług morwy jest o wiele dłuższa, ale czas skupić się na liściach, ponieważ mają one bardzo cenne właściwości.

Sięgnij po morwę białą

Choć cała morwa biała charakteryzuje się obecnością wielu cennych i prozdrowotnych składników, to najlepiej sięgać po liście tej cudownej rośliny. A co można w niej znaleźć? To bogaty pakiet witamin z grupy B, które wpływają korzystnie na zachodzące w organizmie procesy. To także źródło witaminy C, która ma ogromne zasługi w przypadku skracanie rekonwalescencji oraz zapobiegania drobnym infekcjom. Morwa ma także inne składniki:

flawonoidy

aminokwasy

alkaloidy

kwasy fenolowe

Wszystko to sprawia, że proces odchudzania może być łatwiejszy. Jak to działa?

Morwa biała na odchudzanie: Jak to działa?

Dlaczego morwa biała jest polecana odchudzanie? To zasługa tego, że substancje czynne w naparze mogą blokować działanie enzymów, które z kolei odpowiedzialne są za trawienie węglowodanów. Wtedy też szybciej są one usuwane z organizmu i nie odkładają się w postaci tkanki tłuszczowej. Proces ten ma więcej korzyści, ponieważ nie tylko łatwiej utrzymać pożądaną wagę, ale także nie następuje gwałtowne podniesienie poziomu glukozy w organizmie, co nie tylko jest cenne dla diabetyków, ale również dla osób odchudzających się. Im gwałtowniej wzrasta poziom glukozy, tym organizm produkuje więcej insuliny. Jeśli jest jej za dużo, to wtedy mamy automatycznie większe łaknienie.

Zdjęcie Napar z liści białej moryw pomoże uzyskać piękną sylwetkę / 123RF/PICSEL

Jak korzystać z morwy białej?

Napary z morwy białej mogą pomóc utrzymać prawidłową wagę, a także ułatwić procesy odchudzania. Jak z niej korzystać? Wystarczy pić po jednej filiżance naparu dwa razy dziennie na 30 minut przed posiłkami. Oczywiście, nie każdy można z cudownego naparu korzystać, ponieważ może przynieść działanie niepożądane. Morwa biała nie jest wskazana dla osób, które przyjmują leki cukrzycowe oraz te na obniżenie poziomu cholesterolu w organizmie. Dodatkowo nie powinny z niej korzystać kobiety karmiące piersią oraz w ciąży.

