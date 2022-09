Pies sąsiada obsikuje bukszpany i tuje w twoim ogrodzie? Są na to sposoby

Profile Lasów Państwowych w mediach społecznościowych są bardzo popularne, obserwują je tysiące internautów. Można tam dowiedzieć się wiele ciekawostek oraz ważnych rzeczy dotyczących tych wyjątkowych miejsc, ale też zwierząt i roślin, które w polskich lasach występują. Leśnicy niejednokrotnie już dzielili się z obserwatorami wskazówkami na temat wykorzystania niektórych darów lasu w kuchni. 6 września na Twitterze umieścili wpis, w którym tym razem poruszyli wątek dotyczących popularnych grzybów - kurek.

Wrzesień jest zazwyczaj miesiącem, kiedy każdego dnia tereny lasów w Polsce odwiedzają grzybiarze. Polacy uwielbiają wyprawy na grzyby, a jedną z najbardziej lubianych i poszukiwanych odmian jest pieprznik jadalny - inaczej kurka. W twitterowym wpisie leśnicy poruszyli ciekawą kwestię ich termicznej obróbki. Jak się okazuje, mało kto o tym wie.

Dlaczego kurek nie powinno się solić i smażyć? Leśnicy wyjaśniają

Kurki to wyjątkowo smaczne grzyby, przyrządzane w polskich domach od wielu lat, na wiele różnych sposobów. Często są bazą wyśmienitych sosów do dań mięsnych czy np. placków ziemniaczanych, ale lubimy dodawać je też do jajecznicy. Leśnicy na Twitterze zwrócili uwagę, że kurki nigdy nie są robaczywe, bo mają działanie przeciwpasożytnicze. Podczas przygotowywania ich w kuchni warto wiedzieć, że cenne właściwości tych grzybów zostają utracone, gdy je posolimy lub obrabiamy w temperaturze powyżej 55 st. C.

Jak powinno przyrządzać się kurki?

Wpis bardzo zaskoczył wielu internautów. Jak się okazało, mało kto wiedział, że kurek nie powinno się solić i poddawać wysokiej temperaturze. Leśnicy zaproponowali jednak alternatywę, która jest idealnym rozwiązaniem na właściwe wykorzystanie kurek w kuchni. Specjaliści radzą, aby ususzyć grzyby i używać jako dodatek do kanapek, kasz, sosów czy sałatek. Ten sposób sprawi, że nie zostaną utracone cenne właściwości grzybów, a ich wyjątkowy smak zostanie zachowany. W komentarzach możemy przeczytać, że wielu internautów było wdzięcznych za radę.

Wow! Dzięki wielkie, nie wiedziałam. pisali obserwatorzy