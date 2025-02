Co zrobić, by móc korzystać z dobroczynnych właściwości naparu z bazi leszczyny przez cały rok? Jest na to prosty sposób, wystarczy je zasuszyć. Leszczynowe bazie można zbierać od lutego do kwietnia, najlepiej robić to w suche dni, gdy nie ma dużo wilgoci w powietrzu. Po zerwaniu należy ułożyć je na kartce papieru lub tacce i pozostawić w suchym miejscu do wysuszenia. Następnie ostrożnie, by nie otrzepać pyłku, umieszczamy bazie w pudełku. Dzięki temu o każdej porze roku można przygotować napar z kwiatów leszczyny.