Lewizja: piękność, która zachwyca kolorami i przetrwa najtrudniejsze warunki

Oprac.: Anna Czowalla

Lewizja to roślina pochodząca z górskich rejonów Ameryki Północnej, która zdobywa coraz większą popularność w ogrodach skalnych na całym świecie. Zachwyca nie tylko intensywnie kolorowymi kwiatami, ale także zdolnością do przetrwania w trudnych warunkach, co czyni ją idealnym wyborem dla miłośników ogrodnictwa. Sprawdź, jak długo kwitnie lewizja i jak zapewnić jej odpowiednie warunki zimą.