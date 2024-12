Latem wyciskamy sok z cytryny z myślą o orzeźwiającej lemoniadzie. Zimą zamieniamy go w jeden ze składników rozgrzewających naparów, które mają mieć zbawienny wpływ na odporność. W końcu kojarzymy go z wysoką zawartością kwasu askorbinowego. Całkiem słusznie. Mniej osób jednak zdaje sobie sprawę z tego, że skóra z cytryny zawiera prawie trzy razy więcej witaminy C niż sok. A to dopiero pierwszy z powodów, przez który nie powinniśmy wyrzucać jej do kosza na odpadki. Stanowi wartościowy element diety, bogaty w błonnik, wapń, potas i magnez.