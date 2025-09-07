Śniadanie gotowe do wzięcia z lodówki

Kiedy wracamy do pracy, poranki bywają wyzwaniem i nie zawsze mamy ochotę myśleć wtedy o pożywnym śniadaniu.

Jeżeli rano brakuje nam na to czasu, doskonałym rozwiązaniem mogą okazać się całonocne owsianki, które robimy wieczorem, a rano tylko otwieramy lodówkę i pakujemy do torby gotowy produkt.

Całonocna owsianka (ang. overnight oats) to szybki i wygodny sposób na zdrowe śniadanie. Żeby ją zrobić wystarczy wymieszać płatki owsiane z mlekiem lub jogurtem, czy napojem roślinnym i dodatkami w słoiczku lub miseczce. Następnie przykryć i odstawić na noc do lodówki (minimum 4-6 godzin). Rano należy zamieszać, ewentualnie dodać świeże owoce czy orzechy na wierzch i śniadanie mamy gotowe.

To niezwykle szybka opcja - śniadanie gotowe od razu po otwarciu lodówki. Dodatkowo zyskujemy sytość, gdyż płatki owsiane mają dużo błonnika (zwłaszcza beta-glukanu), który daje długie uczucie pełności. Stabilizacja energii wynika też z powolnego uwalniania węglowodanów. Pomaga to uniknąć nagłych spadków cukru.

Taka całonocna owsianka jest też wsparciem dla jelit - błonnik i fermentowane produkty (jogurt/kefir) wspomagają mikrobiotę.

Sałatka jak z restauracji. Nią naprawdę się najesz

Sałatka Cezar jest szybka i prosta w przygotowaniu, ale smakuje obłędnie michael nero 123RF/PICSEL

Opcją lunchową do pracy może być sałatka, którą naprawdę się najesz. O ile tylko jesz mięso, sałatka Cezar zaspokoi każdy głód.

Ta sałatka zajmuje czołowe miejsce na liście zdrowych lunchy do pracy. Jest szybka w przygotowaniu, a jednocześnie pełna smaku. Grillowany kurczak, sałata, sos na bazie majonezu lub dietetycznego jogurtu i musztardy, pomidorki koktajlowe, ser cheddar i ogórek, to wszystko, czego potrzebujesz.

Aby sałatka nie namokła podczas czekania w pudełku na swoją kolej, aż wyciągniesz ją z torby na lunch, wystarczy sos zapakować do oddzielnego pojemniczka i wszystko połączyć, gdy już przyjdzie czas na konsumpcję.

Gdy znudzi nam się opcja z piersią z kurczaka, wystarczy to mięso zamienić na krewetki. Smakuje równie dobrze.

Proteinowa miska. Sprawdzi się, gdy jesteś wegetarianinem

Gdy mamy ochotę zjeść jednak coś bez mięsa lub prowadzimy dietę wegetariańską, doskonałą opcją lunchu do pracy będzie proteinowa miska.

Ciecierzyca to skarbnica zdrowia i podstawa właśnie tej propozycji. Z dodatkiem sosu orzechowego, warzyw i kuskusu smakuje obłędnie.

Proteinowa miska to idealna opcja do pracy 123RF/PICSEL

W domu wystarczy kilka minut w gorącym oleju, aby ciecierzyca z puszki zamieniła się w chrupiące, zrumienione wege-nuggetsy, idealne do sałatki lub dania - albo po prostu jako przekąska. Przed dodaniem do gorącego oleju odsącz, opłucz i osusz ciecierzycę tak dokładnie, jak to możliwe. Nadmiar wilgoci może spowodować pryskanie oleju.

Gdy już ją usmażysz, połącz ją w misce z poszatkowaną czerwoną kapustą, startą marchewką i ugotowaną kaszą kuskus.

W pracy wszystko to zalej już sosem, jak w przypadku sałatki cezar. Tym razem propozycją sosu, jest sos orzechowy. Do kremowego sosu orzechowego potrzebujemy masło orzechowe, sos sojowy, świeżo starty czosnek i imbir. Wyraziste, świeże aromaty idealnie równoważą głęboki, pikantny charakter masła orzechowego i sosu sojowego, całkowicie zmieniając smak sosu. Czosnek i imbir można drobno posiekać lub zetrzeć je na tarce o małych oczkach.

