Wystarczy kilka zmian w menu, by włosy rosły szybciej i były mocniejsze
Piękne, gęste i lśniące włosy zaczynają się na talerzu, a nie w łazience. To, co jesz, ma większy wpływ na kondycję pasm niż najlepsze szampony czy odżywki. Brak odpowiednich witamin i minerałów szybko odbija się na wyglądzie fryzury. Włosy stają się słabsze, matowe i zaczynają wypadać. Sprawdź, jaka dieta na włosy działa jak naturalne "wspomaganie" wzrostu i co jeść, aby cieszyć się mocnymi, zdrowymi kosmykami.
Spis treści:
Białko - najważniejszy składnik w diecie na włosy
Najważniejszym budulcem włosów jest keratyna, czyli białko odpowiedzialne za ich wytrzymałość i elastyczność. Niedobór białka w diecie szybko odbija się na wyglądzie pasm. Stają się cienkie, matowe i pozbawione sprężystości. Dlatego codzienny jadłospis powinien zawierać źródła pełnowartościowego białka, które dostarcza wszystkich niezbędnych aminokwasów.
Co jeść, aby dostarczyć białko na mocne włosy?
- jajka,
- ryby i chude mięso,
- nabiał,
- rośliny strączkowe.
Zdrowe tłuszcze w diecie na włosy
Kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6 wspierają nawilżenie skóry głowy, działają przeciwzapalnie i sprawiają, że włosy są bardziej elastyczne. Ich niedobór prowadzi do przesuszenia skóry, łupieżu czy nadmiernego wypadania włosów.
Produkty bogate w zdrowe tłuszcze:
- tłuste ryby morskie (łosoś, makrela, sardynki),
- orzechy włoskie,
- nasiona lnu i chia,
- awokado,
- oliwa.
Witaminy niezbędne dla zdrowych włosów
- Witamina A - reguluje pracę gruczołów łojowych, dba o prawidłowe nawilżenie skóry głowy.
- Witaminy z grupy B (biotyna) - wspierają wzrost włosów i metabolizm komórkowy.
- Witamina C - uczestniczy w produkcji kolagenu i poprawia przyswajanie żelaza.
- Witamina E - poprawia ukrwienie skóry głowy i chroni cebulki przed wolnymi rodnikami.
- Witamina D - wspiera cykl wzrostu włosa.
Minerały wspierające wzrost i gęstość włosów
- Cynk - reguluje pracę gruczołów łojowych, zapobiega wypadaniu włosów.
- Żelazo - jego niedobór to jedna z najczęstszych przyczyn łysienia u kobiet.
- Magnez - redukuje stres osłabiający cebulki.
- Miedź - uczestniczy w produkcji melaniny, opóźniając siwienie.
- Selen - działa antyoksydacyjnie, chroni mieszki włosowe.
Produkty na piękne włosy. Co jeść na co dzień?
W codziennej diecie warto zadbać o obecność produktów, które w naturalny sposób dostarczają wszystkich niezbędnych składników.
- Jajka to bogactwo białka, biotyny i witaminy D, które wspierają wzrost włosów.
- Ryby morskie, takie jak łosoś czy makrela, dostarczają kwasów omega-3 i witaminy B12. Orzechy i nasiona to świetne źródło cynku, selenu i zdrowych tłuszczów, które wpływają na elastyczność włosów.
- Zielone warzywa liściaste zawierają żelazo, kwas foliowy i witaminę C.
- Rośliny strączkowe dostarczają białka i minerałów.
- Produkty pełnoziarniste zapewniają witaminy z grupy B i magnez, wspierając procesy metaboliczne zachodzące w cebulkach włosowych.
Woda to element, o którym często się zapomina, a jej znaczenie jest nie do przecenienia. Odpowiednie nawodnienie organizmu zapewnia prawidłowe funkcjonowanie wszystkich komórek, w tym komórek mieszków włosowych. Brak wody w diecie prowadzi do przesuszenia skóry głowy i włosów, które stają się matowe, łamliwe i pozbawione życia. Regularne picie odpowiedniej ilości płynów wspiera transport składników odżywczych do cebulek i ułatwia usuwanie toksyn, które mogą negatywnie wpływać na kondycję włosów.
Czego unikać w diecie?
Dieta wspierająca zdrowe włosy to nie tylko kwestia dodawania odpowiednich składników, ale także eliminowania tych, które im szkodzą. Nadmiar cukru sprzyja stanom zapalnym, które mogą negatywnie oddziaływać na skórę głowy i cebulki włosów. Tłuszcze trans, obecne w przetworzonej żywności, obniżają elastyczność włosów i pogarszają ich kondycję. Zbyt duża ilość soli może prowadzić do odwodnienia organizmu, co bezpośrednio odbija się na wyglądzie pasm.
Jak szybko widać efekty diety na włosy?
Włosy rosną średnio 1 cm miesięcznie, dlatego na pierwsze efekty diety trzeba poczekać kilka tygodni. Poprawa gęstości, mniejsza łamliwość i blask pasm pojawiają się po 2-3 miesiącach systematycznej, zdrowej diety.