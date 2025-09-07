Białko - najważniejszy składnik w diecie na włosy

Najważniejszym budulcem włosów jest keratyna, czyli białko odpowiedzialne za ich wytrzymałość i elastyczność. Niedobór białka w diecie szybko odbija się na wyglądzie pasm. Stają się cienkie, matowe i pozbawione sprężystości. Dlatego codzienny jadłospis powinien zawierać źródła pełnowartościowego białka, które dostarcza wszystkich niezbędnych aminokwasów.

Co jeść, aby dostarczyć białko na mocne włosy?

jajka,

ryby i chude mięso,

nabiał,

rośliny strączkowe.

Rośliny strączkowe dostarczają białka i minerałów Esin Deniz 123RF/PICSEL

Zdrowe tłuszcze w diecie na włosy

Kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6 wspierają nawilżenie skóry głowy, działają przeciwzapalnie i sprawiają, że włosy są bardziej elastyczne. Ich niedobór prowadzi do przesuszenia skóry, łupieżu czy nadmiernego wypadania włosów.

Produkty bogate w zdrowe tłuszcze:

tłuste ryby morskie (łosoś, makrela, sardynki),

orzechy włoskie,

nasiona lnu i chia,

awokado,

oliwa.

Warto włączyć do diety np. awokado africa-studio.com (Olga Yastremska and Leonid Yastremskiy) 123RF/PICSEL

Witaminy niezbędne dla zdrowych włosów

Witamina A - reguluje pracę gruczołów łojowych, dba o prawidłowe nawilżenie skóry głowy.

Witaminy z grupy B (biotyna) - wspierają wzrost włosów i metabolizm komórkowy.

Witamina C - uczestniczy w produkcji kolagenu i poprawia przyswajanie żelaza.

Witamina E - poprawia ukrwienie skóry głowy i chroni cebulki przed wolnymi rodnikami.

Witamina D - wspiera cykl wzrostu włosa.

Minerały wspierające wzrost i gęstość włosów

Cynk - reguluje pracę gruczołów łojowych, zapobiega wypadaniu włosów.

Żelazo - jego niedobór to jedna z najczęstszych przyczyn łysienia u kobiet.

Magnez - redukuje stres osłabiający cebulki.

Miedź - uczestniczy w produkcji melaniny, opóźniając siwienie.

Selen - działa antyoksydacyjnie, chroni mieszki włosowe.

Produkty na piękne włosy. Co jeść na co dzień?

W codziennej diecie warto zadbać o obecność produktów, które w naturalny sposób dostarczają wszystkich niezbędnych składników.

Jajka to bogactwo białka, biotyny i witaminy D, które wspierają wzrost włosów.

Ryby morskie , takie jak łosoś czy makrela, dostarczają kwasów omega-3 i witaminy B12. Orzechy i nasiona to świetne źródło cynku, selenu i zdrowych tłuszczów, które wpływają na elastyczność włosów.

Zielone warzywa liściaste zawierają żelazo, kwas foliowy i witaminę C.

Rośliny strączkowe dostarczają białka i minerałów.

Produkty pełnoziarniste zapewniają witaminy z grupy B i magnez, wspierając procesy metaboliczne zachodzące w cebulkach włosowych.

Woda to element, o którym często się zapomina, a jej znaczenie jest nie do przecenienia. Odpowiednie nawodnienie organizmu zapewnia prawidłowe funkcjonowanie wszystkich komórek, w tym komórek mieszków włosowych. Brak wody w diecie prowadzi do przesuszenia skóry głowy i włosów, które stają się matowe, łamliwe i pozbawione życia. Regularne picie odpowiedniej ilości płynów wspiera transport składników odżywczych do cebulek i ułatwia usuwanie toksyn, które mogą negatywnie wpływać na kondycję włosów.

Czego unikać w diecie?

Dieta wspierająca zdrowe włosy to nie tylko kwestia dodawania odpowiednich składników, ale także eliminowania tych, które im szkodzą. Nadmiar cukru sprzyja stanom zapalnym, które mogą negatywnie oddziaływać na skórę głowy i cebulki włosów. Tłuszcze trans, obecne w przetworzonej żywności, obniżają elastyczność włosów i pogarszają ich kondycję. Zbyt duża ilość soli może prowadzić do odwodnienia organizmu, co bezpośrednio odbija się na wyglądzie pasm.

Jak szybko widać efekty diety na włosy?

Włosy rosną średnio 1 cm miesięcznie, dlatego na pierwsze efekty diety trzeba poczekać kilka tygodni. Poprawa gęstości, mniejsza łamliwość i blask pasm pojawiają się po 2-3 miesiącach systematycznej, zdrowej diety.

