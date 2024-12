Znane powiedzenie brzmi "śledzik lubi pływać" i nie chodzi tu tylko o oczywiste skojarzenia stricte imprezowe, ale także o to, by zapewnić tej rybie możliwość odpowiednio długiej i zapewniającej wspaniałe doznania smakowe, moczenia w marynacie. Dzięki naszemu przepisowi przyrządzicie popisowe śledzie w oleju, które potrafią sprawić trudność nawet doświadczonym kucharzom. Doskonale wyważone proporcje octu i dodatków sprawiają, że te śledzie zachwycą wszystkich gości.

Wstawić do lodówki.

Układać kawałki śledzi w słoiku lub szklanej misce z pokrywą, przekładając cebulą, zielem, listkiem i pieprzem oraz polewając warstwy śledzi olejem. Na koniec polać dodatkowym olejem do przykrycia śledzi.

Wlać ocet do miski i każdy filet na chwilę zanurzyć w occie. Następnie pokroić na kawałki (każdy filet na 5-6 kawałków).

Śledzie z beczki (jeśli takich używamy) ze słonej zalewy delikatnie opłukać, następnie włożyć do dużej miski z zimną wodą i wypłukać z soli, zmieniając wodę 3 lub 4 razy w ciągu godziny. Wylewać słoną wodę z moczenia i wlewać nową, aż śledzie będą odpowiednio słone (nie za słone, ale też nie całkowicie wypłukane). Pod koniec moczenia można spróbować kawałeczek filetu jak smakuje, jak mocno jest słony.

Zamiast maczać śledzie w occie, można zrobić zalewę - marynatę z octu i wody oraz przypraw. Śledzie można przechować w takiej zalewie przez 1 dobę. Następnie wyjmujemy śledzie z zalewy i dodajemy cebulę oraz olej z przyprawami jak powyżej. Jest to popularny i tradycyjny sposób na śledzie, nie tylko z cebulą i olejem, ale też do większości innych śledzi, z różnymi dodatkami. Wystarczy wyjąć śledzie z zalewy i dodać dodatki.

Zalewa octowa do śledzi:

Do rondelka wlać ocet i wodę, dodać ziele angielskie, listek laurowy i zagotować, następnie gotować przez ok. 2 - 3 minuty i dokładnie ostudzić. Ostudzoną zalewą zalać śledzie wcześniej wymoczone w zimnej wodzie (przez około 40 minut lub jak opisane w powyższym przepisie, 3 razy zmieniając wodę). Osuszyć papierem, pokroić na porcje i włożyć do słoika. Zalać zalewą, zamknąć i trzymać w lodówce.