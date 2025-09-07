Kobieta o tym imieniu przejrzy cię na wylot. Jeśli źle jej życzysz, wytnie cię ze swojego otoczenia

Ma świetny kontakt z naturą i dobrze odnajduje się niemal w każdym towarzystwie. Marzy, aby w przyszłości ludzie wspominali ją przy wielu okazjach. Obdarza szacunkiem każdego człowieka, z którym przyjdzie jej się skonfrontować. Umiejętnie odgaduje intencje ludzi, dlatego otacza się tylko tymi, którzy dobrze jej życzą. Co więcej można powiedzieć o kobiecie o imieniu Leona?

Pochodzenie i znaczenie imienia Leona

Leona to żeński odpowiednik imienia Leon, oznaczające lud lub lwa.

Popularność imienia Leona w Polsce

Leona to imię występujące w Polsce niezwykle rzadko. W 2023 roku jedynie 6 dziewczynek otrzymało je przy narodzinach.

Kiedy Leona obchodzi imieniny?

Leona może obchodzić swoje imieniny w jednym z wybranych dni w roku - 10 listopada, 10 września, 12 czerwca, 20 lipca, 20 lutego, 26 stycznia.

Leona - zdrobnienia imienia

To kobiece imię można zdrabniać na wiele sposobów. Do najpopularniejszych określeń należą:

  • Leonka,
  • Leoncia,
  • Leośka,
  • Leosia,
  • Leoś,
  • Leo,
  • Lea.

Znane osoby o imieniu Leona

To oryginalne imię nosi kilka znanych na świecie kobiet. Wśród nich można wyróżnić Leonę Zawadzką - polską działaczkę oświatową i współtwórczynię polskiego szkolnictwa, oraz Leonę Lewis - brytyjską piosenkarkę.

Numerologia i cechy osób o imieniu Leona

Leona lubi otaczać się ludźmi, a towarzysze cenią sobie jej otwartość i szacunek do różnorodności. Jest niezwykle towarzyska i ciekawska. Natura każe jej nieustannie poznawać świat. Nigdy nie traktuje ludzi z góry, mimo często zajmowanych wysokich pozycji. Młodość traktuje jako czas zdobywania doświadczenia, doceniając nie tylko te dobre chwile, ale również te mniej udane.

Leona to numerologiczna jedenastka. Cechują ją odkrywczość i nowatorstwo. Umie radzić sobie w trudnych sytuacjach i uczy tego również innych. W życiu kieruje się zasadami moralnymi, co ceni również u ludzi ze swojego otoczenia.

Leona - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Leona najlepiej czuje się na stanowiskach opartych na kontaktach z innymi ludźmi. Może z powodzeniem zostać adwokatką, radczynią prawną czy sędziną.

Szczęśliwym talizmanem jest dla Leony kamień topaz.

