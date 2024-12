Żurawina – świeża czy suszona? Która zdrowsza?

Żurawina to owoc rośliny z rodziny wrzosowatych, występującej głównie na terenach podmokłych i bagiennych. W Polsce najczęściej spotykana jest żurawina błotna.

Małe, czerwone owoce żurawiny mają charakterystyczny, kwaśny smak, który sprawia, że rzadko spożywa się je w surowej formie, Polacy uwielbiają z kolei robić z niej przetwory lub zjadać w formie suszonej, w której zyskuje słodycz. Żurawina znalazła szerokie zastosowanie w kuchni i medycynie naturalnej.

Warto jednak wiedzieć, że świeża żurawina zawiera więcej witamin (szczególnie witaminy C) i polifenoli, ponieważ nie traci ich w procesie suszenia. Jest więc najbardziej wartościowa pod względem składników odżywczych.

Ta suszona zaś choć nadal zdrowa, często jest słodzona, co zmniejsza jej wartość dietetyczną. Przy wyborze tej formy warto szukać produktów niesłodzonych lub suszonych naturalnie. Najzdrowszą opcją jest świeża żurawina lub jej przetwory, takie jak niesłodzony sok, mus czy konfitura.

Co dokładnie zawiera żurawina i kto powinien ją jeść?

Żurawina to prawdziwa skarbnica witamin i minerałów

Żurawina to owoc o niezwykle bogatym składzie. Znana jest przede wszystkim ze swojej wysokiej zawartości witaminy C, ale znajdziemy także w niej witaminy z grupy B i witaminę E.

Jeżeli chodzi o minerały to, żurawina bogata jest w Potas, Magnez i Mangan, a słynie także z przeciwutleniaczy jak Polifenole i flawonoidy, które neutralizują wolne rodniki, opóźniając proces starzenia się organizmu.

Coś, co wyróżnia żurawinę na tle innych owoców to zawartość proantocyjanidynów (PAC), czyli związków unikalnych dla żurawiny, które zapobiegają przyleganiu bakterii do ścianek układu moczowego, dzięki czemu owoc ten jest skuteczny w walce z infekcjami pęcherza.

Dlatego żurawinę śmiało mogą spożywać osoby z nawracającymi infekcjami układu moczowego. To także doskonały dodatek do diety dla osób dbających o wysoki poziom odporności. Możliwe, że dlatego tak chętnie jest dodawana do zimowej herbaty, gdy nasza odporność jest nieco osłabiona.

Żurawina sprawdzi się także w diecie osób z problemami sercowo-naczyniowymi. Owoc ten obniża poziom "złego" cholesterolu LDL, poprawiając stan naczyń krwionośnych i zmniejszając ryzyko miażdżycy.

Jak włączyć żurawinę do codziennej diety? Jest na to kilka sposobów

Żurawina zwalcza niektóre schorzenia skórne oraz wrzody żołądka

Żurawina jest wszechstronnym dodatkiem zarówno w kuchni, jak i w naturalnej apteczce. Można ją wykorzystać jako dodatek do mięs, szczególnie drobiu czy wieprzowiny, w postaci sosu lub konfitury. Słodycz konfitury, a zarazem lekka kwaśność samego owocu doskonale skomponują się z mięsami. Często podawana jest do wołowiny lub do kaczki.

To także świetny dodatek do rozmaitych sałatek i smoothie. Sprawdzi się także jako uzupełnienie do ciast drożdżowych i tart. Oczywiście już popularne dodanie świezych owoców żurawiny do herbaty, także sprawdzi się doskonale, a picie soku z żurawiny świetnie wpłyne na układ moczowy.

