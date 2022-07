Ogród w stylu włoskim zachwyca uporządkowaniem. Dobrze będą się w nim czuły osoby uwielbiające symetrię oraz geometrię. Oprócz tego pięknie wygląda także zimą - wszystko to za sprawą roślin zimozielonych. To propozycja idealna dla perfekcyjnych pań domu - ogród w stylu włoskim charakteryzuje się wręcz pedantycznie zadbanymi roślinami. Sprawdź, jak możesz go sama urządzić!

Ogród w stylu włoskim - skąd czerpać inspirację?

Ogród w stylu włoskim może kojarzyć nam się z ogromnymi przestrzeniami. Nie jest to jednak wymóg. Piękny ogród możesz urządzić także jeśli dysponujesz jedynie małym obszarem. Nawet jeśli posiadasz jedynie mały trawnik przed domem, możesz wprowadzić do niego włoski klimat. Idealnie sprawdzą się w tym celu tuje szmaragdowe, popularne w Polsce bukszpany czy chociażby piękne róże. W przypadku bardzo małych przestrzeni polecamy szczególnie te ostatnie.

Jeśli natomiast posiadasz tylny ogródek lub twój dom jest z każdej strony otoczony posesją, masz już duże większe pole do popisu. Szukaj inspiracji w sieci na portalach takich jak Deccoria.pl oraz w czasopismach budowlanych. Kolekcjonuj zdjęcia ulubionych aranżacji, a następnie zastanów się jak możesz wykorzystać przestrzeń, którą dysponujesz. W przypadku mniejszych ogrodów proponujemy postawić przede wszystkim na przygotowanie strefy wypoczynkowej - wykorzystaj do tego kamienne podłoże, które okolisz np. jałowcami. Kącik wypoczynkowy warto umieścić na końcu ogrodu a przestrzeń dzielącą go od domu zaaranżować według planu. Najlepiej zacząć od projektu - weź kartkę i ołówek, a następnie narysuj kształt ogrodu, starając się zachować jego proporcje.

Ogród w stylu włoskim - co warto wiedzieć zanim zaczniesz aranżację?

Nim zaczniesz aranżować swój ogród do stylu włoskiego warto przyjrzeć się swojemu otoczeniu oraz porównać je z fotografiami ogrodów włoskich. Oprócz wymienianych już cech, charakteryzują się one wykorzystywaniem kamieni naturalnych, które służą jako budulec domów, ścieżek czy ogrodzeń. Dobrze prezentuje się przy tarasach, ścianach oraz schodach wyłożonych wapieniami, piaskowcami czy marmurem. Mile widziane są również gliniane donice czy płytki, komponujące się z roślinami figury oraz ozdoby terakotowe. Jeśli jednak uznasz, że twoja przestrzeń ogrodowa bardziej komponuje się ze stylem rustykalnym niż klasycznym, warto zainteresować się bardziej dzikim wariantem ogrodu włoskiego, czyli toskańskiego ogrodu rustykalnego. Wprowadza on więcej luzu i sielankowości - jeśli posiadasz stare, drewniane meble, koniecznie przemyśl wykorzystanie ich do aranżacji ogrodu w stylu toskańskim.

Zdjęcie Do toskańskiego ogrodu rustykalnego możesz wstawić oryginalne, drewniane ozdoby / 123RF/PICSEL





Ogród w stylu włoskim - jakie rośliny stosować

Ogród w stylu włoskim to rośliny zadbane i dokładnie przystrzyżone, skomponowane w przemyślany sposób. Zwykle poszczególne kwatery są oddzielane znanym nam wszystkim bukszpanem. Stanowi on doskonałe tło dla pozostałych roślin a sam w sobie również prezentuje się wyśmienicie. W ogrodzie w stylu włoskim warto wykorzystać także cis czy pięknie kwitnącą oraz dającą jadalne owoce kalinę. To właśnie zielone krzewy stanową podstawę włoskiego ogrodu. Z kwiatów natomiast polecamy wykorzystać geranium, chabry górskie, pnące róże, lawendy czy goździki.

Warto postawić także na zioła. W ogrodzie w stylu włoskim nie może zabraknąć bazylii czy szałwii lub oregano. Można też zasadzić tymianek, miętę, rozmaryn oraz pietruszkę i rumianek.

Ogród w stylu włoskim - zadbaj o detale

Ogród w stylu włoskim najlepiej prezentuje się z wysokości. To właśnie wtedy najlepiej widać, ile pracy w niego włożyliśmy. Jednak nie samymi roślinami stoi ogród włoski! Warto zadbać także o to, aby nasz ogród w stylu włoskim pięknie prezentował się również, gdy nim spacerujemy. Warto zadbać o gliniane donice, dekoracje kamienne oraz terakotowe figury i jasne obicia poduszek na zestaw wypoczynkowy w naszym ogrodzie.

Zdjęcie Oczko wodne stanowi piękną ozdobę i dopełnienie ogrodu w stylu włoskim / 123RF/PICSEL

Również wybór mebli powinien być przemyślaną decyzją. Strefa wypoczynku powinna stanowić miejsce, w którym zarówno możemy poczytać książkę jak i urządzić małą biesiadę z rodziną i przyjaciółmi. Jeśli zdecydujesz się wybudować w ogrodzie altanę, koniecznie zasadź w jej otoczeniu rośliny pnące. Będzie wyglądać bajecznie! Ogród włoski powinien także być wyposażony w budowle wodne. Wiadomo, że fontanna to duży wydatek, dlatego proponujemy jej tańsze zamienniki - oczka wodne lub niewielkie, kamienne baseny lub donice, które napełnisz wodą.