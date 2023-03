Spis treści: 01 Marzec w ogrodzie. Jakie prace należy wykonać?

02 Co robić w marcu na działce?

03 Co można ciąć w marcu?

04 Jakie kwiaty sadzić w marcu w ogrodzie?

05 Jakie rośliny wysiewać w marcu?

Marzec w ogrodzie. Jakie prace należy wykonać?

Marzec to czas, kiedy po długich, zimnych miesiącach z ochotą wracamy do prac na świeżym powietrzu. Kiedy temperatura staje się nieco wyższa, a ziemia nie jest już zamarznięta, można przystąpić do pierwszych niezbędnych zadań w przydomowym ogródku. Czeka nas pracowity okres.

Co robimy w ogrodzie w marcu? Zaczynamy od porządków. Uprzątnięcie terenu po zimie, usunięcie opadłych liści i wycięcie martwych gałęzi to podstawowe zadania, od których powinniśmy zacząć przedwiosenne zabiegi w ogrodzie. To jednak dopiero początek.

Co robić w marcu na działce?

Jeśli pożegnaliśmy już mrozy, właśnie teraz należy rozchylić zimowe okrycia roślin. Pamiętajmy jednak, że przymrozki mogą towarzyszyć nam aż do połowy maja. Dlatego też nie decydujmy się jeszcze na całkowite zdjęcie osłon, chyba że prognoza długoterminowa wskazuje wyłącznie dodatnie temperatury.

Drzewa krzewy i byliny należy nawozić w tym okresie kompostem. Jeśli gleba jest sucha, pamiętajmy o podlewaniu zimozielonych roślin, które są uprawiane w gruncie i pojemnikach. To dobry czas na sprawdzenie przechowywanych cebul i bulw gatunków niezimujących w gruncie: mieczyków, dalii czy pacioreczników. Chore oraz wysuszone wyrzućmy.

Po uporządkowaniu jesiennych liści przyjdzie czas na wycięcie pędów bylin oraz przycięcie traw ozdobnych na rabatach.

Co można ciąć w marcu?

Zabieg przycinania drzew i krzewów można wykonywać przez cały rok. Jeśli jednak zależy nam na dobrej kondycji i wyglądzie roślin warto przestrzegać konkretnych terminów. Wczesną wiosną warto zadbać o drzewa i krzewy ozdobne, które zakwitają na nowych, tegorocznych pędach. Wśród nich znajduje się między innymi tawuła japońska, budleja, lawenda, perukowiec czy róża.

W marcu przycinamy również krzewy, które zdążyły przekwitnąć i nadal mają liście, na przykład derenie jadalne czy leszczynowce. Dbamy również o trzmieliny, oliwniki i suchodrzewy. Jeśli nie zrobiliśmy tego w lutym przytnijmy także pędy krzewów kwitnących latem - krzewuszek czy powojników.

Jakie kwiaty sadzić w marcu w ogrodzie?

Kiedy ziemia rozmarznie należy posadzić drzewa i krzewy z tzw. gołym korzeniem. To odpowiedni czas na założenie żywopłotu z roślin liściastych.

W marcu wysiewamy również nasiona kwitnących roślin sezonowych, między innymi aksamitek, nagietków i groszku pachnącego. Rośliny, które wysialiśmy w lutym pikujemy do pojedynczych doniczek.

Końcówka marca to odpowiedni czas na wysiew do gruntu roślin jednorocznych o małych wymaganiach termicznych, na przykład smagliczki, rezedy, gipsówki, chabrów czy ostróżki ogrodowej. Rośliny te źle znoszą jednak przesadzanie, dlatego powinno się wysiewać je od razu na stałe miejsce.

Wprost do gruntu wysiewać można także byliny odporne na spadki temperatur - dzwonki karpackie, orliki czy astry alpejskie. To odpowiedni czas na wysianie łubinów i słoneczników - im wcześniej to zrobimy, tym dłużej i bujniej będą kwitły.

Jakie rośliny wysiewać w marcu?

W marcu należy zadbać również o grządki warzywne. To odpowiedni czas na wysianie:

sałaty,

rzodkiewki,

zielonego groszku,

marchewki,

pietruszki,

posadzenie cebuli dymki.

W przypadku gleby lekkiej należy wysadzać rośliny w momencie, kiedy ziemia rozmarznie. Jeśli mamy do czynienia z cięższymi glebami - kiedy nieco się nagrzeje.