Czego potrzebujesz do mycia okien?

Czyste okna, pozbawione kurzu, zacieków i smug, nie tylko ładnie wyglądają, ale pozwalają również na lepsze doświetlenie pomieszczenia poprzez światło słoneczne wpadające z zewnątrz. Wiele osób czynność mycia okien sprowadza do użycia dedykowanego płynu, zapominając przy tym o dokładnym wyczyszczeniu ram okiennych i trudno dostępnych zakamarków.

Jeśli chcemy cieszyć się doskonale czystymi i lśniącymi oknami, należy wyposażyć się w kilka niezbędnych akcesoriów. Do dokładnego umycia okien potrzebujemy: płynu do mycia szyb, płynu do mycia naczyń, starej szczoteczki do zębów, szmatki, ręcznika papierowego, filtrów do kawy i patyczków higienicznych.

Jak dokładnie umyć okna?

Mycie okien zaczynamy od oczyszczenia ram okiennych, na których może przylegać duża warstwa brudu i kurzu. Wilgotną szmatką wycieramy ramy i szyby okien, a następnie sięgamy po gąbkę, którą należy zanurzyć w wodze z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Tak przygotowaną gąbką dokładnie szorujemy ramy okien.

Jeśli mamy do czynienia z bardzo przyschniętym brudem, powinniśmy użyć do czyszczenia starej szczoteczki do zębów. Następnie całość wycieramy ręcznikiem papierowym.

Wspomniane patyczki higieniczne są bardzo pomocne podczas czyszczenia zawiasów okiennych i innych, trudno dostępnych zakamarków. Takim patyczkiem nasączonym wodą z płynem do mycia naczyń pozbędziemy się ukrytego brudu.

Do mycia szyb używamy dedykowanego detergentu, który dostaniemy w każdym sklepie spożywczo-przemysłowym. Szyby w oknach warto umyć dwukrotnie, by dokładnie pozbyć się przylegającego do powierzchni szyby i na pierwszy rzut oka niewidocznego brudu.

Płyn do mycia szyb usuwamy za pomocą ręcznika papierowego. Zdarza się jednak, że po wytarciu szyb powstają problematyczne i uporczywe smugi, które psują cały efekt czystego okna. Nie musisz załamywać rąk. Poczekaj aż szyba dokładnie wyschnie i chwyć za papierowe filtry do kawy. Przy użyciu filtrów, wycieraj powierzchnię szyby okrężnymi ruchami, zwłaszcza miejsca, gdzie pojawiły się smugi.