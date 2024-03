Spis treści: 01 Właściwości cebuli. Co kryje w sobie warzywo, które wywołuje łzy?

02 Maść cebulowa. Na co stosować?

03 Ile kosztuje maść cebulowa?

Właściwości cebuli. Co kryje w sobie warzywo, które wywołuje łzy?

Cebula to istne bogactwo witamin. Wiedziały to nasze prababki wykorzystując to warzywo do rozmaitych potraw, ale także czyniąc z niego lekarstwo na przeziębienie, czy na kaszel.

Nigdy nie nakładaj tego pod oczy. Dermatolożka ostrzega przed popularnym trendem

Maść witaminowa chętnie kupowana na zmarszczki. Czy naprawdę działa?

Maź z żywokostu działa na skórę jak plaster. Przyspiesza gojenie, koi ból

Domowy zabieg za mniej niż 3 zł. W mig wyprasuje zmarszczki wokół ust Cebula zawiera witaminy z grupy B, a także witaminy C,K,E,A. Bogata jest również w siarkę, magnez, cynk, fluor, kwas foliowy, żelazo, potas, wapń, krzemu i błonnik.

Wykazano, że spożywanie cebuli pomaga w walce ze stanami zapalnymi organizmu, a także cebula przejawia działania bakteriobójcze i obniża poziom złego cholesterolu.

Okazuje się jednak, że tak samo jak od wewnątrz, cebula może działać na nasz organizm od zewnątrz. Dlatego znalazła swoje zastosowanie w formie... maści.

Zobacz też: Co powoduje powstawanie zmarszczek?

Reklama

Maść cebulowa. Na co stosować?

Zdjęcie Maść z cebuli sprawdzi się na rozmaite blizny i rozstępy / 123RF/PICSEL

W skład maści cebulowej wchodzi alantoina, wyciąg z cebuli, wyciąg z rumianku i heparyna sodowa. Preparat stosuje się jako maść na blizny i rozstępy, bo powoduje ich uelastycznienie spłaszczenie zblednięcie.

Maść cebulowa może być stosowana w leczeniu blizn po oparzeniach i operacjach, a także w zwalczaniu bliznowców, przykurczy, czy blizn po trądziku, a także w niwelowaniu rozstępów.

Preparat ten może także zapobiegać powstawaniu nowych blizn czy rozstępów, jeżeli jest stosowana regularnie. Wpływa ona na tkankę bliznowatą, zmiękczając ją. Wspiera również strukturę kolagenu, który jest kluczowy dla budowy skóry i naskórka.

Ile kosztuje maść cebulowa?

Maść cebulową kupimy w niemal każdej aptece. Za 35-gramowe opakowanie zapłacimy 18-20 zł. Już niewielka ilość maści wystarczy na zmienione chorobowo miejsce.

Maść nakłada się na bliznę cienką warstwą, lekko masując, 2 lub 3 razy na dobę. Można także nałożyć większą jej ilość na jałowy gazik i przyłożyć na bliznę na ok. 30 do 60 minut.

Zobacz też:

Klucz do skóry bez zmarszczek. Jest dostępna w każdym sklepie

Maść z apteki za 6 zł to remedium na podrażnioną skórę. Usunie też zmarszczki i trądzik