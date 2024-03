Spis treści: 01 Niebezpieczny trend na TikToku. Dermatolożka zabrała głos

02 Jak pielęgnować skórę pod oczami?

03 Jak pozbyć się zmarszczek domowymi sposobami?

Niebezpieczny trend na TikToku. Dermatolożka zabrała głos

To sekret księżnej Kate i królowej Marii. Wystarczy spojrzeć na ich twarze Ostatnio na TikToku rozpowszechnił się niebezpieczny trend dotyczący pozbywania się worków i zmarszczek pod oczami poprzez stosowanie kremów na hemoroidy. Shereene Idriss, znana dermatolożka z Nowego Jorku, która prowadzi własną klinikę, natychmiast zareagowała na ten trend, ostrzegając przed jego szkodliwością.



Kremy przeciw hemoroidom zawierają składniki, takie jak fenylefryna i sterydy, które mogą być niebezpieczne dla delikatnej skóry wokół oczu. Fenylefryna może zwiększyć ryzyko jaskry, natomiast sterydy mogą prowadzić do pogorszenia stanu skóry, sprawiając, że zmarszczki są bardziej widoczne i skóra staje się bardziej podatna na podrażnienia.



Dermatolożka podkreśliła, że stosowanie tych kremów może skutkować nie tylko pogorszeniem wyglądu skóry, ale także prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, takich jak jaskra.

Jak pielęgnować skórę pod oczami?

Zamiast sięgać po wątpliwe porady z internetu, ekspertka zaleca stosowanie specjalistycznych produktów do pielęgnacji skóry wokół oczu.



Pamiętajmy, że skóra pod oczami jest dużo cieńsza i delikatniejsza od skóry na policzkach, czy też czole. Z tego powodu w codziennej pielęgnacji należy szczególnie o nią zadbać, używając bezpiecznych kosmetyków o lżejszej formule.



Wśród zalecanych składników znajdują się witaminy A, C i E, kwas hialuronowy, ceramidy, a także niacynamid. Wykazują one właściwości przeciwzmarszczkowe, a w odpowiednim stężeniu nie powinny podrażnić skóry pod oczami.

Zdjęcie Skóra wokół oczu jest szczególnie narażona na powstawanie zmarszczek. Tam też pojawiają się najwcześniej / 123RF/PICSEL

Jak pozbyć się zmarszczek domowymi sposobami?

W pielęgnacji skóry pod oczami możemy wykorzystać również naturalne składniki takie jak:



olej kokosowy,

olejek rycynowy z sokiem z cytryny,

wyciąg z zielonej herbaty,

plasterki ogórka,

Okłady z plasterków ogórka nie tylko nawilżą, zregenerują i ukoją skórę, ale dodatkowo zdejmą opuchliznę, a także zniwelują cienie pod oczami. Z kolei olej kokosowy, jak i olejek rycynowy ujędrnią skórę.



Wyciąg z zielonej herbaty pomoże nam w walce z zaczerwienieniami wokół oczu, a także zmniejszy opuchliznę. Taki wyciąg jest naturalnym źródłem witamin i minerałów, które wykazują właściwości przeciwutleniające i ochronią skórę przed przedwczesnym starzeniem.

