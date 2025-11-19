Spis treści: Pochodzenie i znaczenie imienia Czesław Popularność imienia Czesław w Polsce Kiedy Czesław obchodzi imieniny? Czesław - zdrobnienia imienia Numerologia i cechy osób o imieniu Czesław Znane osoby o imieniu Czesław Czesław - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Pochodzenie i znaczenie imienia Czesław

Czesław to staropolskie imię, które pierwotnie brzmiało Czasław. Składa się z członów cza i sław, co oznacza tego, który oczekuje.

Popularność imienia Czesław w Polsce

Czesław to imię, które było popularne w Polsce lata temu. Obecnie niewielu jest chłopców, którym jest ono nadawane po urodzeniu. W 2023 roku było ich jedynie 31.

Kiedy Czesław obchodzi imieniny?

Imieniny Czesława obchodzone są w Polsce wielokrotnie. Najpopularniejsze daty, w których świętować może Czesław to: 12 stycznia, 19 kwietnia, 20 kwietnia, 12 czerwca, 20 lipca, i 2 września.

Czesław - zdrobnienia imienia

Jak inaczej można mówić do mężczyzny o imieniu Czesław? Wśród popularnych zdrobnień znajdują się:

Czesiek,

Czesio,

Cześ,

Czech,

Czechu,

Czesiu,

Czester,

Czesławek,

Sławcio,

Sławek.

Numerologia i cechy osób o imieniu Czesław

Jakim mężczyzną jest Czesław? To człowiek, który cieszy się dużym szacunkiem wśród towarzystwa. Jest zawsze życzliwy, uśmiechnięty i towarzyski, chociaż ceni sobie również chwile samotności i spokoju. Pod skorupą, którą na co dzień może pokazywać, kryje się wrażliwy mężczyzna. Jest dobrym partnerem życiowym, mężem i ojcem. Bywa, że ponoszą go emocje i nie potrafi utrzymać ich na wodzy, pokazując jednocześnie swój wybuchowy charakter. Ma dobrą intuicję, dlatego często jest dobrym doradcą.

Czesław jest numerologiczną ósemką. To znaczy, że jest człowiekiem odważnym, chętnie zmaga się z tym, co przynosi mu los i nie boi się wyzwań.

Znane osoby o imieniu Czesław

W Polsce jest wielu znanych mężczyzn o imieniu Czesław. Wśród nich znaleźli się:

Czesław Janczarski - polski pisarz,

Czesław Miłosz - polski, poeta i laureat Nagrody Nobla,

Czesław Wołłejko - polski aktor,

Czesław Litwin - polski polityk,

Czesław Petelski - polski reżyser filmowy,

Czesław Jankiewicz - polski fizyk

Czesław Niemen - polski piosenkarz i kompozytor.

Czesław - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Kim w przyszłości może zostać mały Czesław? Jakie role zawodowe przyjmuje mężczyzna o tym imieniu? Najczęściej podejmuje się pracy na stanowiskach związanych z obrotem gotówki, pracą w banku, lombardzie, czy na stanowisku ekonomisty.

Talizmanem szczęścia dla Czesława może być magnetyt lub szmaragd. Sprzyjającym dla niego kolorem będzie zieleń i purpura.

