Jak poinformował serwis autokult.pl, w 2022 roku łupem złodziei padło o 13,3 proc. mniej aut niż w 2021 roku, ale niestety umocnił się za to nowy, niepokojący trend - przestępcy coraz częściej interesują się nowymi egzemplarzami, które można ukraść znacznie łatwiej!

Instytut Badań Rynku Samochodowego SAMAR opublikował dane, dotyczące samochodów wyrejestrowanych w 2022 roku z bazy Centralnej Ewidencji Pojazdów z powodu kradzieży. Są one pewniejsze, niż dane udostępniane przez policję, która podaje liczbę wszystkich wszczętych dochodzeń dotyczących kradzieży, a część z nich okazuje się w przyszłości pomyłkami lub próbą sfingowania kradzieży.

Według danych, udostępnionych przez SAMAR, sytuacja wygląda lepiej niż w pozostałych latach, ponieważ z powodu kradzieży wyrejestrowano w Polsce 6157 samochodów osobowych i dostawczych, a więc aż o 13,3 proc. mniej niż w 2021 roku! Wtedy liczba ta wyniosła 7098 aut. W 2020 roku było to 6910 pojazdów, a w 2019 roku o prawie siedemdziesiąt aut więcej.

Które pojazdy cieszą się największym zainteresowaniem złodziei? Lista marek

SAMAR poinformował, że największym zainteresowaniem złodziei cieszą się takie marki jak:

Toyota

Audi

Volkswagen

BMW

Hyundai



Najczęściej kradzione samochody według modeli to natomiast:

Hyundai Tucson

Fiat Ducato / Toyota Corolla

Toyota RAV4

Audi A4

Istotną sprawą jest także wiek kradzionych aut. Według danych SAMAR-u, w 2022 roku łupem złodziei padały najczęściej samochody wyprodukowane w 2019 i 2018 roku. Tylko trochę mniejszym zainteresowaniem cieszyły się auta z 2017, 2016 oraz 2020 roku.

To dowód na to, że złodzieje częściej kradną teraz nowe auta. To świeży trend, bo jeszcze kilka lat temu interesowały ich samochody mające od 6 do 10 lat.

