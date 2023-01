Alarmujące sygnały z Polski. Tak złodzieje oznaczają domy. "Uważajcie"

Puk-puk, komornik. Czy trzeba wpuszczać komornika do domu? Jak wygląda egzekucja komornicza?

Najstarsza gimnastyczka na świecie ma 97 lat i zadziwia niesamowitą formą!

Daria Górka żegna się z TVN24. „Nieczęsto rzuca się pracę, którą się kocha”

"Toksyczna zasłona" nadciąga nad Polskę. Najgorzej w trzech województwach Liczba kradzieży z włamaniem w ostatnich latach systematycznie wzrasta - wynika z policyjnych statystyk. W 2017 roku funkcjonariusze potwierdzili 65,5 tys. przestępstw tego typu, aby już trzy lata później, w 2020 roku, zanotować aż 72,5 tys. podobnych przypadków.

Liczby wzrosły znów w 2021 roku, kiedy odnotowano 73 tys. włamań. Optymizmem nie napawał również początek 2022 roku, kiedy tylko do września w Polsce doszło do 53 132 przestępstw kradzieży z włamaniem. Najwięcej z nich, bo aż 7 583, odnotowano w województwie mazowieckim. Niewiele mniej, 7 331 w województwie dolnośląskim i śląskim - 7 187.

Jak złodzieje oznaczają mieszkania w bloku?

Jak alarmuje "Dziennik Zachodni" szajka złodziei grasowała ostatnio w katowickiej dzielnicy Koszutka. Włamywacze mieli wchodzić do bloków nad ranem i naciskać na klamki do mieszkań. Kolejno oznaczali je, umieszczając na ścianach obok drzwi nierzucające się w oczy symbole - krzyżyki lub fale.

Reklama

"Obudziłem się chwilę przed godziną piątą. Usłyszałem ciche pukanie do drzwi i ciągnięcie za klamkę. Zerwałem się na równe nogi, podbiegłem do drzwi i wyszedłem na korytarz. Nikogo tam już nie było, ale usłyszałem trzaśnięcie drzwiami na dole" - relacjonował w rozmowie z serwisem jeden z mieszkańców katowickiej dzielnicy.

Zdjęcie Liczba kradzieży z włamaniem rośnie z roku na rok / 123RF/PICSEL

Zobacz również: 3 metody znakowania mieszkań przez złodziei. Zabezpiecz się przed kradzieżą

Jak złodzieje sprawdzają czy ktoś jest w domu?

O podobnych oznaczeniach alarmowali także mieszkańcy warszawskiego Ursynowa. Podejrzeń nabrali również mieszkańcy podkrakowskich wsi. "Dzisiaj znalazłem na drzwiach do domu dziwny znaczek wykonany czarnym flamastrem. Jestem pewien że nie wykonał tego żaden z domowników. Myślę, że jest to oznaczenie domu przez złodzieja. Mój znak był podobny do zygzaka, co według internetu oznacza psa na posesji, co by się zgadzało. Nie ma prądu w miejscowości co czyni idealną okazję. Proszę uważajcie na siebie" - alarmował w mediach społecznościowych jeden z mieszkańców.

Sposobów złodziei jest jednak więcej. "Ostatnio na drzwiach domów naszej miejscowości pojawiła się karteczka. Podany telefon nie odpowiadał. Sprawa jest niejasna - nie można wykluczyć, że to sposób na potwierdzenie nieobecności gospodarza domu. Prosimy o czujność!" - przestrzegało w mediach społecznościowych sołectwo Sławkowice.

Policjanci radzą, szczególnie w kontekście trwających ferii zimowych, aby opuszczając swój dom zostawić klucze zaufanemu sąsiadowi i poprosić, aby nieco uważniej przyglądał się naszemu domostwu. Unikajmy również przechowywania w mieszkaniu znacznych kwot pieniędzy i wartościowej biżuterii.

Zdjęcie Sąsiedzka czujność i wrażliwość może pomóc uniknąć włamania / Piotr Kamionka / East News

Policjanci przestrzegają, aby informować ich o każdej podejrzanej sytuacji, która wzbudzi nasz niepokój w miejscu zamieszkania. Włamywacze najczęściej uciekają się bowiem do tych samych schematów. Dokładnie wiedzą, kiedy zaatakować. Jeśli zauważyłeś na drzwiach swojego domu tajemniczy symbol, natychmiast zawiadom policję.

Zobacz również: Złodzieje mają nową metodę. Wyjątkowo perfidną