Przycinanie porzeczek: oto zasady

Porzeczki czarne, czerwone i białe to krzewy mało wymagające, ale przycinanie jest bardzo istotne. Nie tylko dlatego, że trzeba usuwać pędy stare i chore, ale także dlatego, by zapewnić pełne owocowanie krzewu. Przycinanie każdej odmiany rządzi się swoimi prawami, ale nie są one trudne do wykonania. Choć tzw. cięcie sanitarne można wykonywać cały rok, to już usuwanie zdrowych pędów można wykonywać najpóźniej w marcu, zanim na gałązkach pojawią się pierwsze pąki kwiatowe. Jeśli się spóźnimy z tym terminem, nie używajmy już sekatora, ponieważ usunięcie łodyg bardzo osłabi cały krzew.

Ciecie sanitarne porzeczki

Cięcie sanitarne porzeczki wykonuje się w dowolnym momencie wegetacji krzewi i to jest jedyna reguła od ogólnego przycinania krzewu. Na czym polega? Na tym, aby usunąć po zimie wszystkie te części, które są suche, martwe oraz widać na nich oznaki chorobowe.

O czym jeszcze trzeba pamiętać? O pędach, które rosną z głębi krzewu i chylą się ku ziemi. Takie trzeba usuwać zaraz przy ziemi, ponieważ one bardzo szybko się ukorzeniają, ale wtedy praktycznie nie owocują i mogą utrudniać zbiór z innych krzewów.

Jak ciąć czarną porzeczkę?

Zdjęcie Czarna porzeczka nie owocuje na starych pędach. Trzeba je usunąć przy ziemi / 123RF/PICSEL

Cięcie czarnej porzeczki trzeba wykonywać dopiero po czterech latach od zasadzenia. Dlaczego? Ponieważ smaczne owoce najliczniej pojawiają się na łodygach, które liczą rok i dwa lata, natomiast trzyletnie wydają bardzo małe plony. Starsze części porzeczki w ogóle już nie wydają owoców, dlatego te trzeba wyciąć całkowicie tuż nad ziemią.

A co z przycinaniem porzeczki, aby się zagęściła? Choć jest to jeszcze możliwe, to jednak lepiej wykonać go wczesną jesienią, zaraz po zaprzestaniu owocowania, ale przed pierwszymi przymrozkami.

Jak ciąć czerwoną i białą porzeczkę?

Zdjęcie Czerwona porzeczka owocuje na pędach młodych i starych / 123RF/PICSEL

Cięcie tych rodzajów porzeczek wygląda nieco inaczej. Dlaczego? Ponieważ owoce pojawiają się zarówno na pędach młodych, jak i starszych, dlatego przeprowadzamy je dopiero po czterech latach od zasadzenia krzewu. Wtedy polega ono również na pobudzeniu łodyg do rozkrzewiania się. W takim wypadku usuwa się wszystko to, co rośnie powyżej piątego oczka każdej łodygi. Na szczęście, w tym miejscu w sezonie wegetacyjnym pojawią się nowe przyrosty.

